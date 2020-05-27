وصفة لفك تشابك الشعر المزعج.. والنتيجة من أول استعمال

شعرك متشابك وتعانين يومياً عند تسريحه؟، سعيتي لشراء بعض المستحضرات الجاهزة لكنها كانت مرتفعة الثمن؟ الآن أُتيحت الفرصة لكِ حتى تجربين واحدة من أفضل الوصفات المنزلية المفيدة في التخلص من عقد الشعر.

“الزبادي” مع “العسل” و”زيت اللوز” للشعر المتشابك

تحتاجين لتجرية هذه الوصفة إلى

• كوب كبير من الزبادي

• 1/2 كوب صغير من زيت اللوز الحلو

• 2 ملعقة طعام من العسل

فوائد المكونات

الزبادي: يحتوي على خصائص مرطبة تعمل بفاعلية كبرى على تلطيف الشعر كما تسهل التحكم به.

زيت اللوز الحلو: غني بالأحماض الدهنية والفيتامينات التي تساعد على فك تشابك الشعر مثل فيتامين E.

العسل: ملين طبيعي ينعم الشعر بسرعة، ويخلصه من التجاعيد المزعجة التي تعيق أيضاً عملية تمشيطه.

طريقة التحضير

• امزجي المكونات تدريجياً مع بعضها البعض في وعاء صغير ثم وزعيها بفرشاة نظيفة على الخصلات المتشابكة وجميع أجزاء الشعر.

• انتظري لـ 10 دقائق وبعدها مشطي شعرك بمشط واسع الأسنان حتى تتأكدين من وصول المزيج لكافة أجزاء الشعر.

• اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو عقب مرور 15 دقيقة آخرين ولاحظي النتيجة من أول مرة للاستعمال.

ملحوظة:

في حال أن شعرك كان بحاجة لتكرار الوصفة، فلا مانع من تطبيقها مرتين إسبوعياً لشعر ناعم وخالي على الدوام من التشابك.