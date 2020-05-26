سيروم فيتامين سي لإزالة التجاعيد من صنع يديك

حضري أفضل سيروم فيتامين سي لإزالة التجاعيد ومحاربة علامات التقدم في السن بمكونات طبيعية ذات قدرة عالية على شد البشرة وملء الخطوط الدقيقة.

فوائد الفيتامين C للبشرة لا تُحصى، في مقدمها محاربة وإزالة التجاعيد وشد البشرة وملء الخطوط الدقيقة، إضافة الى ترطيب البشرة والتخلص من الهالات السوداء تحت العين. لكن بدلاً من شراء مستحضرات الفيتامين سي باهظة الثمن، بإمكانك تحضير أفضل سيروم فيتامين سي في المنزل، بطرق عدة سنعرفك إليها في هذا المقال.

سيروم فيتامين سي وزيت اللوز

المكونات

– ملعقة كبيرة من الفيتامين سي.

– ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

– كبسولة من الفيتامين E.

– ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا.

طريقة التحضير والتطبيق

اخلطي كلاً من زيت اللوز وفيتاميني Cو E في شكل جيد. ثم أضيفي جل الألوفيرا الى المكونات مع تحريكها جيداً مرة أخرى. بعدها، ضعي المكونات في زجاجة معقمة ومحكمة الإغلاق، مع الحرص على الاحتفاظ بها في الثلاجة.

واظبي على استخدام هذا السيروم مرتين في اليوم، صباحاً ومساء، وذلك بعد تنظيف بشرتك وجهك بالغسول الملائم لها.

فوائد

يساعد هذا الفيتامين على إنتاج مادة الهيدروكسي ليزين، التي تعمل على ربط الجزيئات المنتجة للكولاجين الضروري لتجديد خلايا البشرة والقضاء على التجاعيد والخطوط الرفيعة. كما يوحد لون البشرة ويعمل على تفتيحها، ويساهم في ترطيب البشرة وتجديد الخلايا التالفة، نظراً الى احتوائه على العديد من الأحماض الأمينية.

سيروم فيتامين سي والجليسرين

المكونات

– كبسولة من الفيتامين سي.

– ملعقة كبيرة من الجليسرين.

– ملعقة كبيرة من الماء المقطر

طريقة التحضير والتطبيق

اخلطي الفيتامين سي مع الماء المقطر، وأضيفي إليهما الجليسرين. حركي المكونات الى أن تمتزج جيداً. ضعي الخليط في زجاجة معقمة داكنة اللون.

واظبي على استخدام هذا السيروم مرتين يومياً بعد تنظيف البشرة، وذلك صباحاً ومساء.

فوائد

يعمل هذا السيروم على إزالة تجاعيد الوجه، والخطوط الدقيقة حول الفم والعينين، فيعيد الشباب والحيوية الى بشرتك. كذلك يعد فعالاً جداً في ترطيب البشرة وجعلها ناعمة كالحرير، وحمايتها أيضاً من الالتهابات والجفاف.

سيروم فيتامين سي وماء الورد

المكونات

– كبسولة من الفيتامين سي.

– ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

– كبسولة من الفيتامين E.

– ملعقتان كبيرتان من جل الألوفيرا.

طريقة التحضير والتطبيق

امزجي الفيتامين سي وماء الورد جيداً. من ثم، أضيفي الى المزيج الفيتامين E وجل الألوفيرا. أعيدي تحريك المكونات الى أن تصبح متجانسة. ضعي المزيج في زجاجة داكنة واحتفظي بها في الثلاجة.

استخدمي هذا السيروم مرة يومياً في الصباح، بعد تنظيف البشرة.

فوائد

يعمل هذا السيروم على تحفيز إنتاج الكولاجين في البشرة، وهو المادة التي تحافظ على مرونة البشرة وتحد من التجاعيد والخطوط الدقيقة. كذلك، يساعد في إزالة تجاعيد البشرة، والتخلص من الهالات السوداء تحت العينين.