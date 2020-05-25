فيكتوريا بيكهام تشاركك أسرارها لبشرة نضرة ومتألّقة

مغنّية سبايس غيرلز السابقة، ورائدة الأعمال الحالية صاحبة العلامات الشهيرة في عالم الأزياء والتجميل والمكياج، فيكتوريا بيكهام، قررت أن تشارك متابعيها من حول العالم أسرارها لبشرة متألّقة ونضرة.

فخلال فترة العزلة الاجتماعية المفروضة على العالم بسبب كوفيد-19، تقضي فيكتوريا عزلتها مع ثلاثة من أبنائها في منزلها الفخم، في منطقة كوتسولدز الفاخرة؛ ولتمضية الوقت تشارك متابعيها نصائحها على حسابها الشخصي من خلال مقاطع فيديو للحصول على بشرة نضرة ومتألّقة.

بدت فيكتوريا ببشرة لامعة ومتورّدة وصحية بالفعل خلال الفيديوهات، حيث أوضحت من خلالها طبيعة المنتجات التي تستخدمها لتبدو بشرتها بهذا التألق والنضارة، وشاركت متابعيها لمحة من أسرار روتينها للعناية بالبشرة.

فهي تستخدم مصل “باور سيرم” مرتين يومياً على بشرتها، مرة قبل تطبيقها المكياج، والأخرى أثناء اليوم على المكياج، ليمنح بشرتها انتعاشاً ونضارة وتألّقاً طبيعياً. كما تستخدم المرطّب المجدِّد لخلايا البشرة من علامتها الخاصة لمنتجات العناية بالبشرة؛ وكلا المنتجين يصل سعرهما إلى 300 جنيه إسترليني بعد الحسم.

شاركت فيكتوريا متابعيها أيضاً نصائحها لتطبيق المكياج، وهي ترتدي منامة منزلية حريرية، وبدت في غاية النضارة والتألّق، وكأنها بالكاد في الثلاثينات ولم تتجاوز الخامسة والأربعين.