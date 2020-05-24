5 صفات تتسم بها الزوجة المتطلّبة المزعجة.. تجنّبيها تماماً

الزواج علاقة شراكة قائمة على الحب والدعم والرحمة من الطرفين، وبما أن كل طرف مُطالَب ببذل الجهد من أجل الآخر، فعلى الآخر أن يكون رحيماً ولطيفاً، ويتقبّل ما يقدمه شريك حياته بمرونة ولطف.

أما انتقاد كل شيء، والشعور بعدم الاكتفاء مهما قدّم شريك حياتك لكِ، فهذا يصنع منكِ زوجة متطلّبة ومزعجة، ومع تكرار محاولات إرضائك قد يُصاب زوجك بالإحباط، ويتوقف عن بذل المزيد من أجلك، فهو في النهاية لا يحصل سوى على اللوم أو المزيد من توقعاتك التي لا تنتهي.

وبما أن الزوجة المتطلّبة تكون مزعجة وقد تخسر زوجها، اقرئي السطور التالية، وتعرّفي إلى 5 صفات تميزها، وتجنّبي هذه الصفات تماماً.

1- الزوجة المتطلّبة تركّز على التفاصيل السلبية

التركيز على التفاصيل السلبية البسيطة يسبب الشعور بالضيق والغضب، وفي النهاية إذا فكرتِ عموماً ونظرتِ إلى الصورة كاملة، فسوف تكتشفين أن الأمر لا يستحق الغضب أبداً، على سبيل المثال زوجك يغلق الباب بطريقة تصدر صوتاً مرتفعاً، أو ترك ملعقة على طاولة المطبخ، فهل الأمر يستحق أن تغضبي منه؟

تعلمي أن تنظري إلى الصورة الكاملة، وألا تركزي على التفاصيل الصغيرة السلبية، حتى تعززي الشعور بالرضى، وتكفّي عن الشكوى.

2- الزوجة المتطلّبة تتسرّع بالحديث

عدم إعطاء الزوج فرصة للشرح، وعدم الاستماع إليه، والتسرع بالحديث، يؤدي إلى تضاعف حجم الموقف، ويفجر مشاكل لم يكن لها أي داعِ، لذا تعوّدي أن تمنحي زوجك فرصة للشرح، واستمعي له جيداً، ولا تتسرعي بالحديث.

3- الزوجة المتطلّبة سعادتها متوقّفة على ما يمنحه لها زوجها

إذا كانت سعادتكِ متوقفة على ما يمنحه لكِ زوجك من وقت أو اهتمام أو غيره، فهذا يصنع منكِ زوجة متطلّبة، حيث تتفاوت الظروف فلا يستطيع زوجك تقديم أشياء لكِ طول الوقت، ما يجعلكِ كثيرة الشكوى وغير راضية، لذا أنتِ بحاجة إلى تعلّم مهارات إسعاد نفسك، وعموماً لا تجعلي سعادتكِ متوقفة على شخص آخر.

4- الزوجة المتطلبة تعتمد على التوقعات ولا تشرح متطلباتها

إذا كنتِ لا تخبرين زوجك بمتطلباتك، وتتوقعين أن يحققها لكِ دون شرح، فإن هذا يعني الكثير من الإحباط والغضب، فالزوج بحاجة إلى أن يعرف متطلّباتك بالضبط حتى يحققها لكِ، فهو لا يستطيع قراءة أفكارك.

5- الزوجة المتطلّبة سيئة الظن

سوء الظن كفيل بإفساد أي علاقة، لذا حاولي أن تلتمسي الأعذار لزوجك، وأحسني الظن به دائماً.