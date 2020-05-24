تناول الخضروات يحميكِ من الولادة المبكرة

نشرت دورية “كلينيكال نيوتريشن” العلمية، نتائج دراسة أجريت في جامعة كوينزلاند الأسترالية، تشير إلى أن تناول المزيد من الخضروات خلال فترة التخطيط للحمل يقلل احتمالات الولادة المبكرة.

الدراسة شملت تحليل بيانات التغذية وتطورات الحمل لدى مجموعة من السيدات الحوامل، وأظهرت النتائج أن السيدات اللواتي يناولن خضروات أكثر قبل الحمل انخفضت لديهن احتمالات الولادة المبكرة.

وفسّر الباحثون نتائج الدراسة بأن الخضروات مثل الملفوف، الكرنب، الفاصوليا الخضراء والبروكلي، تزوّد الجسم بمضادات الأكسدة التي تمنع حدوث الالتهابات، كما أنها توفر مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية والفيتامينات التي تساعد على إتمام الحمل بأمان، وتمد الجنين بما يحتاج إليه من مغذيات خلال الثلث الأول من الحمل، وهي الفترة التي يتشكل فيها معظم جسم الجنين.

وأوضح الباحثون احتياج جسم الأم الحامل إلى الكالسيوم، الذي له دور مهم في نمو المشيمة والحفاظ عليها، وبالتالي الحفاظ على الحمل حتى اكتمال الجنين. وبما أن بعض أنواع الخضروات غنية بالكالسيوم، خاصة الخضروات الورقية مثل السبانخ والملفوف والبروكلي، فإن تناول هذه الخضروات له دور في حماية الأم والجنين من أخطار الولادة المبكرة.