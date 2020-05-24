وفاة غامضة لبطلة مصارعة يابانية بعمر 22 عاما

حالة من الصدمة انتابت عشاق المصارعة هانا كيمورا التي رحلت عن عالمنا اليوم السبت، بشكل مفاجئ مع غموض حول أسباب الوفاة خصوصا أن البطلة تبلغ من العمر 22 عاما فقط.

ووفقا لروسيا اليوم، تم تأكيد وفاة البطلة اليابانية، هانا كيمورا، صباح اليوم، وهي إحدى أبطال رابطة المصارعة النسائية في اليابان عن عمر يناهز 22 عاما فقط.

وصدم المتابعون بهذا الخبر، خصوصا أن البطلة لم تعاني من أي مشكلة صحية سابقا بحسب موقع “japantimes” الياباني.

ونعى أبطال المصارعة هانا وعبروا عن حزنهم الشديد لخسارتها وقالت البطلة كارين جلينون في تغريدة لها “من الجميل رؤية كل هذا الحب لهانا، لنتذكر أنها كانت وحش جميل، نحبك هانا”.

وبحسب وسائل الإعلام اليابانية، كانت كيمورا الضحية الأخيرة للتسلط والتنمر الذي مورس ضدها على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد غردت على الصور السيئة بنفسها في الفترة التي سبقت وفاتها.

وقالت قبل وفاتها: “شكراً لكل من دعمني”، “أنا أحبكم، أنا آسفة، لا أريد أن أكون إنسانًا بعد الآن.. شكرًا للجميع، أحبكم.. إلى اللقاء”، فيما لم يظهر أي تأكيد رسمي حتى الآن يوضح السبب الحقيقي وراء وفاة البطلة.