أم ترمي بناتها الثلاث في كركوك

تخلت أم عن أطفالها الثلاثة في كركوك، الليلة الماضية، ورمتهم في الشارع، دون توضح الأسباب بعد.

وقال مراسل شبكة رووداو الإعلامية في كركوك، هيوا حسام الدين، إن الأم ذهبت إلى جهة مجهولة بعد رمي أطفالها في الشارع، قبل أن يقوم مركز شرطة منطقة قورية بانتشالهم.

وأضاف أن الأطفال الثلاثة هم (نرجس وإخلاص وإيناس) من المكون العربي ويبلغن من العمر 3 و4 و7 سنوات.

وأشار إلى أن دوافع تخلي الأم عن بناتها غير معروفة، لكن الشرطة سلمتهن لمختار حي قورية، ومن المقرر أن تبدأ اليوم التحقيقات في الحادث بمشاركة منظمات حقوق المرأة والطفولة.

وسبق أن تخلى جد عن حفيده البالغ من العمر 3 سنوات، ويدعى “أسامة” في كركوك، حيث قُتلت والدة الطفل في عام 2017 بقصف لداعش في الموصل، أما والده فقد كان أحد مسلحي التنظيم في الحويجة ولم يعد له أثر، بحسب تحقيقات محكمة كركوك.

لم يرَ أسامة من أفراد عائلته سوى جده وقد كان يرعاه حتى شباط الماضي قبل أن يرميه في أحد شوارع أحمد آغا بكركوك، وبعد بقائه في منزل عائلة تركمانية لأسبوع تم تسلميه لدار أيتام وهو الآن يعيش هناك دون أن يتكفله أحد.