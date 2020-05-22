فوائد مذهلة للأناناس على البشرة… اكتشفيها!

تعتبر كثيرات منّا أنّ الأناناس مجرّد فاكهة استوائية لذذيذة الطعم وشهّية تدفعنا إلى إضافتها إلى مختلف الوجبات التي نحضّرها، سواء كانت الأطباق حلوة أو مالحة.

ولكن، في الواقع، ينضمّ الأناناس إلى قائمة المكوّنات المفيدة للبشرة وللعناية بها. فالفاكهة هذه غنية بخصائص متعدّدة تضمن إشراقة مثالية للبشرة، وهذا ما يدفع علامات كثيرة إلى ضمّها إلى تركيبات منتجاتها للعناية بالبشرة.

لا بدّ من القول إنّ الأناناس يغتني بأحماض ألفا الهيدروكسيد التي تعمل على تقشير البشرة بشكل كيميائي لتعزيز إشراقتها. بالإضافة إلى ذلك، يشير الخبراء إلى أنّ الفاكهة هذه تغتني أيضاً بالفيتامين سي المضاد للأكسدة، وهذا ما يساعد على محاربة ظهور البثور ومختلف مشاكل البشرة الأخرى كما وعلى تعزيز إنتاج الكولاجين. والنتيجة؟ مزيد من الإشراق! وبفضل القدرة على التقشير الكيميائي، يساعد الأناناس على فتح المسام.

وبالنسبة إلى الخصائص التي توفّرها منتجات البشرة الغنية بالأناناس، فتتنوّع بدورها بين التقشير وتعزيز الإشراق وحتّى معالجة مشكلة المسام والخطوط الرفيعة أيضاً. فما أجمل أن تختاري تركيبة بالأناناس لا تساعدك على تحسين إشراقة البشرة إنّما تضمن أيضاً حلّ مشاكل البشرة الأخرى.