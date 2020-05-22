خمس حيل ذكية لاستعمال طلاء أظافرك القديم

غالبا ما تقومين برمي زجاجة طلاء الأظافر القديمة نظراً إلى أنك تعتبرين أنها لم تعد صالحة للاستعمال. إلاّ أنه بامكانك الاستفادة منها من خلال تطبيق بعض الحيل الذكية.

غالبا ما تقومين برمي زجاجة طلاء الأظافر القديمة نظراً إلى أنك تعتبرين أنها لم تعد صالحة للاستعمال. إلاّ أنه بامكانك الاستفادة منها من خلال تطبيق بعض الحيل الذكية.

تعرّفي على كيفية الاستفادة من زجاجة طلاء الأظافر القديمة.

1- تلوين أطراف المفاتيح: يمكنك أن تستعملي طلاء أظافرك القديم من أجل تلوين أطراف المفاتيح كعلامة لتميّزها عن بعضها.

2- إصلاح الجوارب: يمكنك أن تستعملي طلاء أظافرك الشفاف القديم من أجل إصلاح الجوارب التي ترتدينها، فهو كفيل بإعطائك النتيجة التي تريدينها.

3- مزهريات صغيرة: يمكنك أن تقومي بإفراغ محتوى الانبوب وتنظيفه جيداً ومن ثم قومي بتلوينها بالألوان التي تريدينها لتحصلي على مزهريات صغيرة مميزة تزيّنين بها منزلك.

4- لوّني أواني مطبخك: يمكنك أن تستعملي طلاء الأظافر القديم من أجل إدخال لمستك الخاصة على أواني مطبخك خصوصاً الأكواب.

5- إزالة الخدوش عن سيارتك: نعم قد تتفاجئين إلاّ أنه يمكنك الاستعانة بطلاء الأظافر من أجل طلاء الخدوش الموجودة على سيارتك وتتخلّصي منها نهائياً.