تجنبي هذه الأخطاء أثناء غسل الملابس!

هل حصل وانتهى برنامج الغسيل لتتفاجئي بعدها برائحة الثياب بشعة وشبيهة برائحة القيء؟! قد يكون السبب أبسط مما تعتقدين؛ لذلك، لا تُسرعي إلى تغيير مسحوق الغسيل أو مطرّي الأقمشة!

إليك اليوم الخطأ الشائع الذي يتسبب في رائحة الثياب الكريهة ما قد يضطرّك إلى إعادة غسلها!

السبب خلف رائحة الثياب الكريهة

سواء بسبب التعب والإرهاق أو ضيق الوقت، تعمد ربّة المنزل أحياناً إلى ضبط برنامج الغسيل ثمّ تنام أو تنشغل بأمور أخرى، فتخرج الغسيل من الغسالة بعد فترةٍ وتكون النتيجة رائحة ثيابٍ كريهة.

إنّ ترك الغسيل داخل الغسالة لمدّةٍ من الوقت بعد انتهاء البرنامج الخاص بها هو من أهم مسببات الرائحة “البشعة” للملابس والثياب؛ فبيئة الغسالة الرطبة والمغلقة تحفّز نموّ البكتيريا والجراثيم والفطريات داخل الملابس؛ الأمر الذي يترك رائحة أشبه برائحة القيء يصعب إزالتها حتى ولو قمت بإعادة غسلها.

نصائح لتجنب رائحة الغسيل الكريهة

عدم تحميل الغسالة بملابس كثيرة: تجنبي تكديس الملابس فوق بعضها داخل الغسالة ليتمكن المسحوق من التغلغل فيها بشكلٍ جيّد. أتركي 20 في المئة منها فارغاً.

تنظيف الغسالة بانتظام: احرصي على تنظيف غسالتك بشكلٍ منتظم؛ فالأوساخ والبكتيريا تتراكم في جوانبها ما يتسبب في رائحة الغسيل الكريهة.

الحرص على تجفيف الملابس جيداً: بمجرّد انتهاء برنامج الغسيل، قومي بتجفيفها ولا تتأخري في نشر الملابس وتجنّبي إزالتها عن المنشر قبل التحقق من جفافها بشكلٍ كامل لأنّ الرطوبة تسبّب بدورها رائحة الملابس الكريهة.

وضع الصابون مع الملابس: للحصول على رائحة ملابس جميلة، يلا تترددي في وضع قطع الصابون الصلب ذات الرائحة الجميلة في خزانة الملابس أو في الدولاب مع الحرص على إبقائها مغلفة لئلا تنتقل الزيوت من الصابون إلى الملابس.

أضيفي لمسحوق الغسيل ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم ما يُساعد على امتصاص الروائح العالقة بالغسيل.