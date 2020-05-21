روبرتس تقود حملة لتسليط الضوء على جهود مكافحة كورونا

تقود الممثلة الأميركية الشهيرة جوليا روبرتس مجموعة من النجوم والمشاهير لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها العلماء والأطباء في مكافحة فيروس كورونا الجديد.

وسيحول مشاهير من بينهم النجمة الأميركية جوليا روبرتس والممثل الأسترالي هيو جاكمان والمغني بوبي براون صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي إلى منصات لنشر الحقائق الطبية والترويج للأسلوب العلمي في مواجهة وباء “كوفيد-19″، الناجم عن فيروس كورونا الجديد.

وتفتتح روبرتس، الحائزة على جائزة الأوسكار في 2001 عن دور البطولة في فيلم إيرين بروكوفيتش، المشروع، اليوم الخميس بإجراء مقابلة مع مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي.

وتحمل المبادرة اسم “باس ذا مايك”، أو “مرر الميكروفون”، وتنظمها مؤسسة “وان كامبين”، غير الربحية، من أجل تسليط الضوء على “خبراء الصحة والاقتصاد لمناقشة سبل استجابة عالمية لجائحة كوفيد-19 التي اجتاحت العالم”.

وتركز المبادرة على البيانات والعلم والحقائق، وفقا لوكالة رويترز.

ووفق مؤسسة “وان كامبين”، فإن النجوم سيكرسون صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي لمدة يوم واحد للعاملين في الصفوف الأولى للتصدي للجائحة والخبراء في الصحة والاقتصاد ومجالات أخرى.

يشار إلى أن حسابات كثير من المشاهير المشاركين في المبادرة تحظى بمتابعة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، ويبلغ عدد متابعي روبرتس وجاكمان وبراون معا على تطبيق إنستجرام وحده، نحو 71 مليونا.

ومن بين الممثلين المشاركين في المبادرة أيضا بينيلوبي كروز وديفيد أويلو وسارة جيسيكا باركر وراين ويلسون وشايلين وودلي.