حليمة بولند تقف إلى جانب محمد رمضان بسبب صدام حسين

دافعت الفنانة والإعلامية الكويتية حليمة بولند عن الفنان المصري محمد رمضان، بعد تعرضه لانتقادات من الإعلامية مي العيدان، بشأن مقطع فيديو ظهر فيه وهو يقول إنه يحب رئيس النظام السابق صدام حسين.

ونشرت بولند مقطع فيديو عبر حسابها في “سناب شات” عرضت فيه محادثة مكتوبة جرت بينها وبين رمضان عبر تطبيق “واتس آب”، وقالت “هو فعلاً مش عارف إيه إلي اتعمل في الكويت والكويتيين من صدام.. وعلى فكرة ناس كتير أوي في مصر متعرفش.. ومحمد رمضان هيفضل نمبر وان في مصر والخليج”.

وأضافت “الظلم ظلمات يوم القيامة.. زي ما أنتم شايفين انتشر فيديو عن صدام حسين”.

بدوره قال الفنان المصري في تعقيبه ل‍حليمة بولند “ده قديم أوي وأنتي عارفة حبي للكويت والكويتيين”، مشيرا الى “اني قلت كده علشان صدام حسين شخصية ثرية دراميا وممكن أجسدها وده مش معناه بتفق مع سياسته، هل لو أنا جسدت شخصية هتلر هل ده يعني إني مع النازية”.

وكانت الإعلامية الكويتية “مي العيدان” نشرت مقطع فيديو ل‍محمد رمضان أثار ضجة واسعة في الكويت، عندما ظهر وهو يقول من خلاله إنه يحب رئيس النظام السابق صدام حسين، وعلقت على الفيديو “والله حبتك القراده لانك عديم اخلاق نسيت ان صدام بسنة ٩٠ رجع المصريين بتوابيت وشتم حسني مبارك رئيس بلدك وقال عنه إنه مثل الحصاله تحط الفلوس، نسيت صدام للحين الشعب العراقي قاعد يدفع فاتورة حكمه السابق”.