تأثيرها سحري على النساء… القهوة لحرق الدهون وخسارة الوزن

يستهلك العالم نحو 7 ملايين طن من القهوة سنويا في الوقت الذي تكثر فيه الدراسات حول فوائد ومضار هذا المشروب الذي يحظى بشعبية كبيرة بين الكثيرين.

هناك دراسة حديثة أخرى أشارت إلى دور القهوة في حرق الدهون وفقدان الوزن، والكمية اللازم شربها لتحقيق ذلك.

فبحسب ما نشر موقع The Ladders، فإن تناول كوبين أو ثلاثة أكواب من القهوة في اليوم الواحد له علاقة بانخفاض نسب الدهون الكلية في الجسم، ونسب الدهون في منطقة البطن.

إلى أن الموقع الذي نشر هذه الدراسة أكد أن تأثير القهوة يظهر بشكل أسرع على النساء في خفض الوزن مما قد يظهر عند الرجال.

هذا وتوصلت دراسة حديثة نشرت على موقع The Journal of Nutrition الأمريكي، أظهرت بأن النساء اللاتي يشربن كوبين أو ثلاثة من القهوة يوميا لديهن قدر أقل من دهون الجسم الكلية، وكمية أقل من دهون البطن، من اللواتي يشربن كمية أقل من القهوة.

وتوصل الباحثون إلى أن النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 إلى 44، ويشربن كوبين أو ثلاثة أكواب من القهوة يوميا، يتمتعن بمستويات من السمنة أقل بنسبة 3.4% من النساء اللواتي لا يشربن القهوة.

وتصبح المستويات أكبر بالنسبة للنساء اللواتي تتجاوز أعمارهن الـ44.

فبالنسبة للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 45 إلى 69، واللواتي يشربن أربعة أكواب من القهوة أو أكثر يوميا، فقد كانت لديهن سِمنة أقل بنسبة 4.1% من أولئك اللواتي لا يشربن قهوة.

كما وأثبتت الدراسة دور القهوة في خفض الدهون لدى الرجال لكن ليس بنفس السرعة والكمية لدى النساء، وأظهرت الدراسة بأن الرجال الذين يتناولون القهوة، والذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 44 عاما، دهون كلية أقل بنسبة 1.3%، ودهون في البطن أقل بنسبة 1.8%، من أولئك الذين لا يستهلكون القهوة.