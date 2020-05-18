لهذه الأسباب إحذري تطبيق المكياج تحت الكمامة

مع إعلان عدد من الدول إعادة الفتح التدريجي للمحال والأعمال بعد انقضاء مرحلة الحجر المنزلي، أصبح وضع الكمامة أثناء الخروج من المنزل أمراً ضرورياً.

وفي هذا السياق تطرح بعض النساء تساؤلاً عما إذاً كان يمكن تطبيق المكياج في هذه الحالة. وهو ما اشارت إليه آن لوي طبيبة الأمراض المعدية في Stanford Health Care في حديث إلى مجلة Allure. وقالت إن وضع المستحضرات على الوجه يعني حتماً تلوث القناع.

كذلك لفتت كاسندرا بيير الاختصاصية في المجال نفسه في Boston Medical Center إلى أنه يمكن تلك المستحضرات أن تسبب تلف قماش الكمامة وهو ما يفقدها الكثير من فعاليتها.

وأضافت أنها تصبح بذلك غير قادرة تماماً على تصفية الهواء. وتابعت في حديثها إلى المجلة نفسها أن تطبيق أحمر الشفاه وكريم الأساس وكريمات الحماية من أشعة الشمس يمكن أن يؤدي إلى التصاق بقاياها بالكمامة والحد من فعاليتها في الوقاية من الرذاذ الذي يطلقه أشخاص آخرون.

ولهذا نصحت بالاكتفاء بكريمات حماية بتكريبة خفيفة جداً وبعدم وضع الكمامة مباشرة بعد تطبيقه. ولفتت مجلة Elle الفرنسية إلى أن هذا يشكل جزءًا من نصائح لم تعلن أطلقتها في وقت سابق منظمة الصحة العالمية.