اتبعي هذه الحيل للحصول على سفائن دجاج طرية

من المشاكل التي تواجهها سيدات المنازل أثناء طهو سفائن الدجاج أنها تصبح جافة بعد السلق وهو ما يجعل عملية ابتلاعها أمراً صعباً ومزعجاً.

فإن كنت من هؤلاء ننصحك بأن تتبعي بعض الخطوات الذكية التي تساعدك على الحصول على قطع مسلوقة طرية ولذيذة. وفي هذه الحالة من المفيد أن تتبعي بعض الخطوات.

ضعي السفائن النظيفة في وعاء الطهو. وقبل أن تضيفي الماء قومي بتقليبها على نار هادئة لبعض الوقت. بعد ذلك أضيفي الماء مع أعواد القرفة وقطع البصل واتركي الخلطي على النار إلى أن ينضج اللحم تماماً.

كذلك يمكنك أن تلجئي إلى طريقة أخرى تقوم على تتبيل الدجاج قبل الطهو بليلة واحدة. وفي اليوم التالي يجب إضافة القليل من اللبن الزبادي إليه قبل الطهو.

ومن النصائح التي يجب اتباعها استخدام قطع متوسطة الحجم أي غير سميكة وغير رقيقة. ومن المهم عدم الطهو حين تكون القطع مجمدة. وهكذا يمكنك أن تستخدميها في تحضير مختلف الأطباق الصحية واللذيذة والمميزة.