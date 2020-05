هجوم على مراسلة أميركية بسبب فيديو “نفاق الكمامة”

أثارت مراسلة شبكة “سي أن أن” الأميركية، الجدل بسبب خلعها كمامة الوقاية فور انتهاء البث لمؤتمر صحفي في البيت الأبيض.

وهاجم عدد كبير من رواد موقع تويتر، المراسلة كايتلان كولينز، بسبب “نفاقها” في موضوع الوقاية من كورونا، وخلعها الكمامة الواقية فور انتهاء المؤتمر الصحفي للمتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكيناني.

وجاء الهجوم بسبب انتقاد كولينز للرئيس الأميركي دونالد ترامب، مرارا وتكرارا، بسبب عدم ارتدائه كمامة للوقاية من كورونا، خلال ظهوره للعامة.

وارتدت كولينز كمامة، مثلها مثل جميع الصحفيين الذين حضروا لتغطية المؤتمر الصحفي في البيت الأبيض، ولكنها أزاحت الكمامة فور انتهاء المؤتمر، وكأنها ارتدتها فقط للظهور بالكمامة على الشاشات.

وأظهر فيديو انتشر على تويتر، لحظة انتهاء المؤتمر الصحفي، حيث ظهرت كولينز وهي تسرع لخلع الكمامة، من دون معرفتها لأن الكاميرا لا تزال تصور.

The mask is for show? pic.twitter.com/XnRLiEJ1L5

— Power Tie (@realPowerTie) May 15, 2020