هجوم على مراسلة أميركية بسبب فيديو “نفاق الكمامة”

أثارت مراسلة شبكة “سي أن أن” الأميركية، الجدل بسبب خلعها كمامة الوقاية فور انتهاء البث لمؤتمر صحفي في البيت الأبيض.

وهاجم عدد كبير من رواد موقع تويتر، المراسلة كايتلان كولينز، بسبب “نفاقها” في موضوع الوقاية من كورونا، وخلعها الكمامة الواقية فور انتهاء المؤتمر الصحفي للمتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكيناني.

وجاء الهجوم بسبب انتقاد كولينز للرئيس الأميركي دونالد ترامب، مرارا وتكرارا، بسبب عدم ارتدائه كمامة للوقاية من كورونا، خلال ظهوره للعامة.

وارتدت كولينز كمامة، مثلها مثل جميع الصحفيين الذين حضروا لتغطية المؤتمر الصحفي في البيت الأبيض، ولكنها أزاحت الكمامة فور انتهاء المؤتمر، وكأنها ارتدتها فقط للظهور بالكمامة على الشاشات.

وأظهر فيديو انتشر على تويتر، لحظة انتهاء المؤتمر الصحفي، حيث ظهرت كولينز وهي تسرع لخلع الكمامة، من دون معرفتها لأن الكاميرا لا تزال تصور.

The mask is for show? pic.twitter.com/XnRLiEJ1L5 — Power Tie (@realPowerTie) May 15, 2020

وانهالت الانتقادات على مراسلة “سي أن أن”، فكتب أحدهم: “هل الكمامة فقط للتمثيل؟”، وكتب آخر: “انظروا. انتهى البث، إذا لا داعي للكمامة”.

وكانت كولينز قد انتقدت ترامب بسبب عدم ارتدائه كمامة خلال مؤتمر صحفي حول تطوير لقاح للفيروس، في حديقة البيت الأبيض، في نفس اليوم الذي حضرت فيه مؤتمر البيت الأبيض.

ورد ترامب على كولينز، عندما سألته عن سبب عدم ارتدائه الكمامة: “لقد تم فحصنا جميعا. لقد أجريت فحص كورونا. الكمامات اختيارية للمؤتمؤ الصحفي”.