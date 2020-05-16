أضرار بذور الكتان للنساء وفوائدها العظيمة

ينتمي الكتان إلى العائلة الكتانية، نبات حولي من المحاصيل الزيتية يصل ارتفاعه إلى حوالي المتر، له ساق نحيلة وأوراق، أما زهوره فلونها أزرق والأجزاء المستعملة منه هي البذور والزيت.

تتميّز بذور الكتان باللون البني ويشكل الزيت نصف وزنها والباقي عبارة عن ألياف، أما موطنه الأصلي فيمتدّ من شرق البحر الأبيض المتوسط إلى الهند، ويعتقد أن بداية استعماله كانت في الهلال الخصيب.

تحتوي بذور الكتان على العديد من العناصر الغذائية التي تستخدم لأغراض طبية ووقائية لعدد كبير من الأمراض، كما يمكن أن تضاف البذور إلى الوجبات اليومية، أما السيقان فتستخدم في صناعة الأقمشة، بالإضافة إلى أن له فوائد عديدة للبشرة، للشعر وللجسم؛ وله أيضاً أضرار صحية كبيرة على المرأة الحامل والمرضعة.

بذور الكتان تعالج الامساك

حول هذا الموضوع تؤكد اختصاصية التغذية جانين عواد الجميّل أن “بذور الكتان تعتبر اليوم ظاهرة، فهي واحدة من أهم أنواع البذور التي تملك منافع كثيرة، منها: علاج الإمساك المزمن، تعديل الضغط المرتفع والوقاية من سرطان الثدي، كما أن تناولها يخفّف من تصلّب الشرايين ويعالج عوارض انقطاع الطمث ويساهم في تخفيف قلة التركيز وزيادة السيطرة”.

وتضيف الاختصاصية جانين: “من المهم تناول ملعقة كبيرة مطحونة يومياً من بذور الكتان مع كمية معتدلة من الماء، وهذا الأمر لا يشكل أي مشكلة صحية على جسم الإنسان، بينما إذا تمّ تناولها بكميات كبيرة وبسرعة فمن الممكن أن يتأثر الجسم ويؤثر بالتالي على الجهاز الهضمي ويسبّب عدة مشاكل صحية منها الإسهال، النفخة ،التخمة، الوجع في البطن…”.

وتضيف اختصاصية التغذية جانين قائلة: “تناول بذور الكتان كأي مادة لها جانبان: جانب إيجابي وآخر سلبي، بالإضافة إلى بعض الأضرار على الجسم وبالأخص الفتيات والنساء، وبشكل مضاعف على الحامل والمرضعة، فهي تؤثر على نشاط هرمون الأنوثة (الأستروجين)؛ مما يؤثر على الدورة الشهرية للفتيات وأيضاً على الحمل، حيث يجب عدم تجاوز الجرعة اليومية وهي ملعقتان صغيرتان من هذه البذور”.

بذور الكتان غنية بالأوميغا 3

“تحتوي بذور الكتان على الأوميغا 3، وينصح الأطباء بعدم تناولها للمرأة الحامل؛ لأنها من الممكن أن تؤثر على صحة الجنين، وزيادة الجرعة المتناولة من بذور الكتان تسبب ضيق التنفس، زيادة وتيرة النفس، الحساسية عند بعض الأشخاص التي قد تتطوّر وتصل إلى مرحلة الاختناق، حكة شديدة في الكف والقدم معاً، وقد تؤدي إلى ظهور الطفح الجلدي، بالإضافة إلى هبوط مفاجئ بالضغط.

لذلك أنصح بعدم استخدام بذور الكتان للنساء اللواتي يعانين من قصور في الغدة الدرقية، ارتفاع في الدهون الثلاثية في الجسم. أما النساء اللواتي يعانين من سيولة الدم فيمنع عليهن تناول بذور الكتان؛ لأنها تساعد على تسييل الدم، مما قد يؤدي إلى حدوث نزيف لدى هذه الفئة. كما أنَّ الألياف في بذور الكتان تساعد على تسهيل حركة الأمعاء، وعند زيادة الجرعة يمكن أن تسبب آلاماً معوية وإسهالًا شديداً”، تتابع الاختصاصية جانين.

وتؤكد اختصاصية التغذية أنه يجب البدء بتناول كمية قليلة من بذور الكتان، ومن ثم يتم زيادة الكمية تدريجياً لتجنّب المشاكل الصحية التي سبق ذكرها. ويمنع على النساء المصابات بسرطان الثدي، وسرطان الرحم، وتكيّس المبيض وتليّف الرحم تناول بذور الكتان.

فوائد بذور الكتان

أما منافع بذور الكتان فهي كثيرة ولا تحصى أيضاً، منها أنها تمنع الإصابة بالجلطات القلبية، أو تضخم عضلة القلب، وذلك عن طريق تخفيض مستوى الكولسترول الضارّ في الدم LDL ورفع مستوى الكولسترول الجيد HDL، وبالتالي تمنع انسداد الشرايين، بالإضافة إلى منع الصفائح الدموية داخل الجسم من الاتحاد والتسبب بالجلطات.

يجب على الحامل الامتناع عن تناول بذور الكتان

تعتبر اختصاصية التغذية جانين عواد الجميّل، أنَّ “تناول بذور الكتان يساهم إلى حدّ كبير بتغيير الدورة الشهرية لدى الفتيات والنساء، ومن هنا أنصح الأم المرضعة أو الحامل بالتوقف عن تناول كميات كبيرة منها لتجنّب مشاكل الهورمونات خاصة خلال فترة الرضاعة؛ لأنَّ هذا الأمر يؤثر بشكل سلبي على صحة الأم والطفل، حيث يجب ألّا تتجاوز الجرعة اليومية من بذور الكتان ملعقتين صغيرتين.

وكاختصاصية تغذية أنصح لدى تناول مأكولات من الهرم الغذائي بأن تكون الكميات معتدلة؛ حتى نتجنب مشاكل صحية يتعرّض لها الجسم بالإضافة إلى أي ردّة فعل سلبية قد يقوم بها”.

ـ سيدتي نت