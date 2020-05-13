شاهدوا ماذا حدث لممرضة بعدما ارتدت الكمامة يوماً كاملاً (صور)

يرتدي الأطباء والممرضات أقنعة وملابس واقية معقمة أثناء العمل في المستشفيات التي تمتد أحيانا لساعات طويلة، حتى لا يصابوا بفيروس كورونا، لكن ممرضة روسية 28 عاما، أصيبت بجروح بالغة في وجهها تشبه الحروق بسبب المواد الكيميائية التي تعقم بها الكمامات الطبية.

ووفق صحيفة ” ميرور” أوضحت الممرضة أن الكمامات التي يستخدموها في المستشفى تتعقم بمواد كيميائية قوية للغاية، فلم تتحمل طبقات الجلد الخاصة بها تلك المواد، نظرا لأن المستشفى تعقم الكمامات بشكل مستمر ، حيث لكل طبيب أو ممرض أو عامل كمامته الخاصة به حتى لا تنفذ الكمامات من الأسواق.

ولم يتحمل وجه الممرضة وبشرتها الحساسة المواد الكيميائية في الكمامة وتفاعل معها وأصيبت بجروح بالغة في وجهها نتيجة تفاعل المواد الكيميائية مع جلدها بعد ان اضطرت ارتداؤه طوال اليوم، حيث تحول وجهها إلى اللون الأحمر وظهر فيه علامات احتراق تحتاج لأيام لعلاجها.