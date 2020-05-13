كيت ميدلتون تتألق بفستان منقّش في الحجر (صور)

لا تتردد دوقة كامبرديج كيت ميدلتون في اختيار أجمل الإطلالات حتى في أوقات الحجر المنزلي. وهو ما ظهر مراراً في مقاطع الفيديو التي سجلت لها في لقاءات مختلفة.

وكانت آخر الإطلالات تلك التي اعتمدتها خلال لقاء أجري معها ضمن حلقة من برنامج This Morning الذي يعرض على شاشة BBC.



واختارت لهذه الغاية فستاناً من الحرير باللون الأصفر مزيناً بنقشة الورود من توقيع علامة Raye. وبدا أنه لفت الكثير من الأنظار حيث لم يعد متوفراً في الأسواق، علماً أن سعره يبلغ 185 دولاراً أميركياً.