نانسي عجرم ضدّ الإغلاق… والسبب الفقر والجوع

هاجمت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، قرار السلطات اللبنانية حول الإغلاق الكامل في البلاد لمدة 4 أيام بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت الفنانة اللبنانية على صفحتها في تويتر اليوم الثلاثاء:

“بالنسبة للإقفال العام ورفع حظر التجول، ممكن نعرف على أي أساس هالقرارات عم بتكون؟ يعني يومين زحمة وناس بالشوارع والمحال التجارية وكتار غير ملتزمين بالتدابير الوقائية و4 أيام تسكير وين الفايدة؟”

بالنسبة للإقفال العام ورفع حظر التجول، ممكن نعرف على أي أساس هالقرارات عم بتكون؟

يعني يومين زحمة وناس بالشوارع والمحال التجارية وكتار غير ملتزمين بالتدابير الوقائية و٤ إيام تسكير وين الفايدة؟ — Nancy Ajram (@NancyAjram) May 12, 2020

وأشارت إلى الصعوبات الاقتصادية في البلاد قائلة:

“الفقر والجوع وكل الظروف الصعبة اللي صارت مفروضة فرض عالشعب مين بيتحمل مسؤوليتها؟؟ الناس اللي عم بتموت من الجوع كيف بتكمّل؟؟ منفتح يومين من دون رقابة وبعد الكارسة منسكر، واللي عم بموت من الجوع والفقر ومجبور يشتغل تيعيش ويعيِّش عايلته شو بيعمل؟؟”

الفقر والجوع وكل الظروف الصعبة اللي صارت مفروضة فرض عالشعب مين بيتحمل مسؤوليتها؟؟

الناس اللي عم بتموت من الجوع كيف بتكمّل؟؟

منفتح يومين من دون رقابة وبعد الكارثة منسكر، واللي عم بموت من الجوع والفقر ومجبور يشتغل تيعيش ويعيِّش عايلته شو بيعمل؟؟ — Nancy Ajram (@NancyAjram) May 12, 2020

وكان مجلس الوزراء اللبناني أصدر قرارًا بالإغلاق الكامل لمدة 4 أيام اعتبارًا من مساء الأربعاء، بعد ارتفاع الإصابات بوباء فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقالت الرئاسة اللبنانية، في تغريدة على “تويتر”، يوم الثلاثاء: “مجلس الوزراء يصدر قرارًا بالإغلاق الكامل لمدة 4 أيام، اعتباراً من مساء الأربعاء 13 أيار/ مايو، وحتى صباح الاثنين 18 أيار/ مايو، على أن يصدر وزير الداخلية بيانا بالإجراءات التي ستطبق والاستثناءات”.