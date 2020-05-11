عارضة أزياء أوكرانية صاحبة بنية جسدية ملفتة للنظر تقتحم عالم الملاكمة

كشفت عارضة الأزياء الأوكرانية ميلا كوزنيتسوفا عن نيتها ممارسة رياضة الملاكمة كمحترفة.

ونقل موقع “Champion.com.ua” الرياضي الأوكراني عن ميلا كوزنيتسوفا، قولها: “عندما نهزم فيروس كورونا المستجد، سأبدأ بالتدريب تحت إشراف مدرب.

وإذا سارت الأمور على ما يرام، سأقدم طلبا للدوري الوطني للملاكمة في أوكرانيا للمحترفين للحصول على ترخيص، من أجل الظهور على الحلبة كملاكمة محترفة لأول مرة، وذلك في غضون بضعة أشهر”.

وشاركت ميلا كوزنيتسوفا في مسابقة “Miss Universe Plus Size 2019” نظرا للبنية الجسدية التي تتمتع بها، ويتابعها أكثر من نصف مليون شخص عبر حسابها على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي.