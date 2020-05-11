حضري هذا المشروب الصحي للتخلص من السموم أثناء الحجر

خلال هذه الفترة العصيبة، يعدّ البقاء في صحة جيدة أمراً مهماً من ناحية اتّباع نظام أكل وشرب صحيين، بالإضافة إلى القيام بأنشطة رياضية.



ويمكنكم الحفاظ على أجسامكم خالية من السموم في فترة الحجر المنزلي، من خلال إضافة بعض الأغذية إلى الماء.

اليكم وصفة “ديتوكس” بسيطة وسهلة التحضير في المنزل.

المكونات:

فراولة

زنجبيل

ليمون

خيار

حبق

طريقة التحضير:

1- قطعوا الليمون إلى شرائح دائرية كما الخيار والفراولة والزنجبيل، ثمّ ضعوا القطع في زجاجة أو “مرطبان” حسب الطريقة التي تفضلوها.

2- أضيفوا بعض أوراق النعناع أو الحبق.

3- اسكبوا الماء في الزجاجة.

4- اشربوا من هذه المياه طوال اليوم.