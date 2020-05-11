7 طرق لتوديع ترهلات ما بعد الولادة تماما

يتسبب الحمل في حدوث الكثير من التغييرات بجلد المرأة، والتي يختفي معظمها بعد الولادة، إلا أن المشكلة الأبرز والتي يمكن أن تستمر هي الترهل.

ولمن لا يعرف، فإن الجلد يتألف من مكونين أساسيين وهما الكولاجين والإيلاستين، ولهذا فهو يتمدد مع زيادة الوزن، وبمجرد أن يتمدد، فإنه قد يواجه بالفعل بعض المشكلات ليتمكن من العودة لسابق وضعيته الأصلية.

ونستعرض فيما يلي 7 طرق تساعد على شد الجلد المترهل بعد الولادة:

الاهتمام بممارسة تمارين الكارديو

يمكن أن تمارين الكارديو على حرق الدهون وتقوية العضلات، كما يمكن تجربة رياضاتٍ بسيطة بالإضافة إليها كتمارين المشي، السباحة، الركض أو ركوب الدراجة، ولكن يفضل الرجوع لطبيبك المختص قبل اتباع أي رياضة جديدة كي يخبرك بأفضل الإرشادات التي تناسبك لمعاودة النشاط من جديد.

الاهتمام بتناول نوعية البروتينات والدهون الصحية

ثبت أن تناول مثل تلك النوعية من البروتينات والدهون يساعد على بناء العضلات، كما ثبت أن البروتين يحتوي على الكولاجين الذي يساعد في التخفيف من الترهلات.

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن احتياجات الجسم للبروتين تختلف من امرأة لأخرى حسب مقدار التمارين التي تمارسها وكذلك طول قامتها ووزنها.

المداومة على ممارسة تمارين القوة

تساعد تلك التمارين على تشكيل وتقوية العضلات، لا سيّما وأن العمل على تقوية العضلات أمر يحظى بتأثير إيجابي أيضا على الجلد المترهل.

الاهتمام بشرب المياه

تعمل المياه على ترطيب الجلد وزيادة درجة مرونته، وثبت أن الجسم يكون أكثر فعالية في واقع الأمر عند الإكثار من شرب المياه، كما يمكنه حرق مزيد من الدهون بسهولة والحد من درجة احتباس المياه في البطن.

التدليك باستخدام الزيوت

هناك بعض أنواع الزيوت النباتية التي تساعد الجلد على إصلاح نفسه بنفسه، وهو ما يعود ربما لمحتواها المضاد للأكسدة ولخواصها المضادة للالتهابات، فيمكن أن يفيد زيت اللوز على سبيل المثال في القضاء على علامات التمدد.

تجربة المنتجات التي تساعد على شد الجلد

هناك بالفعل عدة أنواع من تلك المنتجات، والتي تساعد في زيادة مستويات الكولاجين والإيلاستين بالجلد، فالمكونات، التي من ضمنها الكولاجين، فيتامين سي والريتينويدات، قد تساعد على استعادة الجلد لقوته ومرونته.

الذهاب للنوادي الصحية المتخصصة

يعد الذهاب إلى النوادي الصحية المتخصصة في إزالة الترهلات بالصلصال، أو مسحوق أعشاب أو ملح البحر أمراً جيداً بامتياز، حيث تعمل كل هذه الأشياء على تنعيم الجلد وشده وزيادة مرونته.