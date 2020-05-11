ارتداء الجوارب أثناء النوم يدل على هذه الأمور بشخصيتك

ينام بعض الأشخاص وهم يضعون الجوارب في أقدامهم فيما يفضلون آخرون العكس. إلا أن ما لا يعرفه هؤلاء وأولئك هو أن هذا يرتبط ببعض صفات الشخصية. فما الطباع التي يكشفها النوم مع جوارب أو من دونها؟



النوم من دون جوارب

إذا كنت تفضلين نزع الجوارب من قدميك قبل النوم، فهذا يشير إلى أنّك تحبين الاستقلالية وتتصرفين مع الآخرين على هذا الأساس. كما يدلّ على أنّك تحبين الاستمتاع بمساحتك الخاصة بين الحين والآخر ولا تتصلين بالأشخاص المحيطين بك إلا عندما ترغبين أنت في ذلك.

أما على المستوى العاطفي فتريدين دائماً أن تلعبي دور من يقدم الحماية وأن تعبري عن مشاعرك وأفكارك بصراحة ومن دون تردد وإن لم يتمكن السامعون من فهم ما تقولين أو تفهمه. كما أنّك لا تحبين الارتباط بالكثير من الصداقات في محيطك وتفضلين عدم الالتزام بالعلاقات. والسبب أنّك تحبين العيش مثل الفرشة بحرية تامة.

النوم مع جوارب

إذا كنت من الأشخاص الذين يضعون الجوارب في أقدامهم قبل النوم، فهذا يشير إلى أنّك تبحثين دائماً عن الحصول على الحماية والدعم. فأنت تبقين غالباً في ظلّ شخص آخر لأن هذا يشعرك بالارتياح والأمان. إلا أنّك تعيشين فوضى العلاقات وتحاولين بناء الصداقات مع كل الأشخاص الذين تلتقينهم. بل إنّك قد تتحدثين إليهم في شؤونك الخاصة.

ويدل نومك مع جوارب أيضاً على أنّك ترغبين دائماً في الاستماع إلى كلمات الثناء والتشجيع لكي تعزّزي ثقتك بنفسك. فأنت تعتقدين أنّ لدى الآخرين صفات وقدرات أفضل وأكثر قوة من تلك التي تمتلكينها. وهكذا لا تنظرين إلى مرآتك أبداً ولا تعرفين أنّك تتمتعين أيضاً بالكثير من الخصائص الإيجابية.