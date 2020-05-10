ما سر جمال بشرة مارلين مونرو؟.. صديقتها المقربة تجيب

شكلت الفنانة الأميركية الراحلة مارلين مونرو، أيقونة للجمال منذ ظهورها الأول على شاشة السينما حتى وفاتها، إلا أن الروتين الذي اعتادت اتباعه للحفاظ على نضارة بشرتها، لم يتم الكشف عنه إلا مؤخرا.

واعتمدت مونرو على مكون سري للحفاظ على النضارة الدائمة لبشرتها، بحسب ما كشفت زميلة دراستها النجمة الأميركية رينيه تايلور.

وقالت تايلون إن مونرو كانت تغسل وجهها ورقبتها بالماء الدافئ مع الصابون، وتتجنب المنطقة المحيطة بعينيها. وفي المساء، كانت تكرر الروتين الصباحي.

وقالت باتريشيا شوفينهاور، كبيرة مؤرخي إرنو لازلو ومسؤولة العلامات التجارية، في مقطع فيديو نشره متحف القرية الغربية: “لقد قمت بتخصيص كل الوصفات الطبية لجميع العملاء، وكانت مارلين مونرو تركز على البشرة الأكثر جفافا فيها، حتى تتمكن من رؤية نتائج تلك الوصفات التي تساعدها في ترطيب بشرتها”.

وبعد أكثر من 61 عاما من وصف لازلو لمنتجات لمونرو، لا يزال العلاج متاح للشراء حتى يومنا هذا.

وبالإضافة إلى وصفتها الطبية، أفادت التقارير أيضا أن مونرو عالجت بشرتها بأطنان من كريم “الفازلين”. وقالت تايلور المرشحة لجائزة الأوسكار في نوفمبر: “كان لدى مارلين مونرو واحدة من أكثر البشرات المضيئة التي رأيتها على الإطلاق”.

وتابعت: “لقد جاءت إلي ذات يوم، وكان علي فقط أن أسأل ماذا فعلت، فقالت مارلين لي إنها تفرك جسدها بالكامل بالفازلين، ثم تدخل في حمام ساخن لمدة ثلاث ساعات كل صباح، مشيرة إلى أنه أعطى بشرتها توهجا لامعا.

ويشمل تظام مونرو للعناية بالبشرة أيضا، تعليمات غذائية، وهي عدم تناول أي نوع من المكسرات أو الشوكولاتة أو الزيتون أو المحار.