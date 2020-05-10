مايو 11, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

أرملة كوبي براينت تقاضي شرطة لوس أنجلوس… والسبب؟

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فى :شؤون المرأة
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أرملة كوبي براينت تقاضي شرطة لوس أنجلوس… والسبب؟

رفعت فانيسا براينت أرملة أسطورة كرة السلة الأميركي الراحل كوبي براينت، دعوى قضائية ضد مكتب شرطة مدينة لوس أنجلوس، على خلفية نشر صور أشلاء زوجها بعد حادث المروحية الذي أودى بحياته.
وفي التفاصيل، حمّلت فانيسا مكتب قسم شريف المقاطعة مسؤولية نشر الصور من موقع الحادث الذي أودى بحياة زوجها وابنتها جيانا، دون الحصول على إذن من العائلة.

وبحسب وسائل الإعلام الأميركية، طالبت أرملة براينت في الشكوى بتعويض من 8 رجال شرطة التقطوا بحسب قولها صورًا تظهر أشلاء الجثث ثم قاموا بمشاركتها مع أشخاص آخرين، الأمر الذي تسبب لها ولعائلتها بضرر نفسي وعاطفي هائل.

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