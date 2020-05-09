بالفيديو: تعلّمي قصّ الشعر في المنزل خلال الحجر من خبيرة جمال كرداشيان

كشفت خبيرة الشعر الخاصة بنجمة تلفزيون الواقع كيم كرداشيان الخطوات التي يمكن القيام بها من أجل قص الشعر في المنزل.

وجاء هذا من خلال فيديو نشرته على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. وأشارت فيه إلى أنه يجب أن يبلل الشعر أولاً من الجذور حتى الأطراف بالماء قبل أن يتم تقسيمه إلى أجزاء بواسطة مشط.

وأضافت أنه يجب بعد ذلك صنع خط في الوسط أو على أحد الجانبين، على أن يُعمل أيضاً على تقسيم الخصلات الموجودة أمام الأذنين وخلفهما إلى 4 اقسام. ومن الأفضل ربط كل قسم بعقدة مطاطة.

وبالانتهاء من هذه العملية يتم القبض على أطراف كل خصلة بواسطة إصبعي السبابة والوسطى ثم تبدأ عملية القص. وفي هذه الحالة من المهم إعادة تسريح الخصلة بعد كل قصة لمعرفة الطول الذي بلغته وما إذا كان طرفها يشكل خطاً مستقيماً.

ويشار إلى أن الخبيرة تهتم بتزيين وتسريح شعر الكثير من الشهيرات والنجمات العالميات مثل كيندال جينير وبيلا حديد وجنيفير أنيستون وهالي بلدوين. وهي مقيمة حالياً في لوس أنجليس في الولايات المتحدة الأميركية.

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