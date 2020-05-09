أسهل وصفة مزيل مكياج منزلية… حضّريها بنفسك

يعتبر مزيل المكياج من المنتجات الجمالية التي لا يمكنك الاستغناء عنها، فمن الضروري أن تقومي يومياً بخطوة تنظيف وجهك في المساء لتخلصي بشرته من كل البقايا والأوساخ الضارة.

ويمكنك في هذه الحالة الاستعانة بالمنتجات الصيدلانية كما من المفيد في موازاة ذلك أن تصنعي مزيل مكياج في منزلك.

وفي هذه الحالة يمكنك مثلاً أن تضيفي برش لب حبات خيار إلى 20 سنتل من الحليب وأن تضعي الخليط على النار حتى يغلي ثم تتركيه على نار هادئة لمدة 5 دقائق.

بعد ذلك عليك ترك الحليب يبرد ثم تخزينه في عبوة زجاجية في الثلاجة من أجل استخدامه بعد ذلك.

ومن الوصفات المفيدة ايضاً أن تبللي قطعة نظيفة من القطن بالقليل من الماء النقي وأن تضيفي إليه بضع نقاط من زيت مخصص للعناية بالبشرة أو من زيت دوار الشمس أو زيت الزيتون، وأن تمسحي بشرتك بالمزيج مرات عدة إلى أن تتم إزالة المكياج تماماً. وبعد ذلك يمكنك أن تغسلي وجهك جيداً بالماء أو بصابون مناسبة لنوع بشرته.