وصفات منزلية لتكثيف الحاجبين بدقائق

يحتوي زيت الفيتامين E على نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة التي تحمي بصيلات الشعر وتغذيها وتحفز نموه. ولهذا ينصح باستخدامه من أجل تكثيف الحاجبين.

وفي هذه الحالة يجب كسر كبسولة تحتوي عليه وتطبيق القليل منه على الحاجبين بواسطة الأصابع أو بقطعة من القطن المخصص لتنظيف الأذنين. ومن الفيد أن يتم تكرار هذه العملية يومياً في المساء قبل الذهاب إلى النوم.

كذلك يمكن اللجوء إلى وصفة أخرى سهلة تقوم على سحق حبة من الثوم وتطبيقها ككريم على الحاجبين لمدة 30 دقيقة قبل الغسل جيداً. ومن المهم تكرار هذه العملية 3 مرات أسبوعياً. فالثوم يحتوي على الكثير من العناصر التي تسرع عملية نمو الوبر.

وينصح أيضاً بالاعتماد على وصفة حليب اللوز. وفي هذه الحالة تبلل قطعة نظيفة من القطن به ويفرك الحاجبان بواسطتها لمدة 3 دقائق. وللحصول على أكبر فائدة من الأفضل تركه عليهما لمدة ليلة كاملة مع تكرار العملية يومياً حتى يتم الحصول على النتيجة، أي على حاجبين كثيفين وأنيقين.