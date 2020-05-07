مايو 08, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

هيفاء وهبي تتهم مدير أعمالها السابق بسرقتها

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فى :شؤون المرأة
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هيفاء وهبي تتهم مدير أعمالها السابق بسرقتها

 حررت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي محضراً عن طريق محاميها بمصر المستشار القانوني ياسر قنطوش، يحمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر، ضد مدير أعمالها السابق محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بمحمد وزيرى.

واتهم المستشار القانوني ياسر قنطوش محامي النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، مدير أعمالها السابق، بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بعد ان منحته توكيلاً عاماً، يتيح له التعامل بالمبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.

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