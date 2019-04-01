عارضة “بلاي بوي” الاباحية تقتل طبيبها بأشنع الطرق

ألقت شرطة مدينة ستوكتون بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الاميركية القبض على عارضة في مجلة “بلاي بوي” بتهمة قتل طبيب نفسي بعد العثور على جثته في صندوق سيارة مهجورة بالقرب من بحيرة “Mead” الوطنية.

وفقًا لشرطة مدينة لاس فيجاس فقد تم إلقاء القبض على “كيلسي تيرنر” (25 عامًا) في 21 مارس في ستوكتون الواقعة بكاليفورنيا وهي مُحتجزة في سجن مقاطعة سان هواكين من دون السماح بالكفالة ومن المقرر أن تمثل أمام محكمة لاس فيغاس يوم الخميس القادم.

وبحسب محضر الشرطة فقد تم العثور على الدكتور “توماس كيرك بيرتشارد” (71 عامًا) من ساليناس، ميتًا إثر ضربات بواسطة هراوة في منطقة صحراوية بالقرب من بحيرة Mead في 7 مارس الجاري، وجاءت نتيجة التشريح أن الطبيب “بيرتشارد” توفي متأثرًا بإصابة قوية في الرأس.

في حين قالت المتحدثة باسم مركز مونتاج الصحي حيث عمل الطبيب النفسي “ماري باركر”: “بيرتشارد كان طبيبًا نفسيًا متخصصًا، وكان يعمل ببرامج الصحة السلوكية طوال 40 عامًا”.

وبحسب التحقيقات الأولية، فقد طلب “بيرتشارد” من شخص اسمه “هارشادري باتيل” أن يستأجر شقة لـ”تيرنر” لمدة عام.

وقال “باتيل” إنه اضطر إلى إخلاء “تيرنر” وطفليها وأمها من الشقة بعد 3 شهور، وذلك في خريف العام 2018، لأنها لم تدفع الإيجار.