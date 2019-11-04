23 امرأة ضمن الـ100 عالم الأكثر تأثيراً في العالم العربي

أعلنت مؤسسة “ارسيف” (معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية) قائمة الـ100 مؤلف وباحث الأكثر تأثيراً في العالم العربي لعام 2019.

وقال تقرير “ارسيف” إن “الـ100 مؤلف وباحث الأكثر تأثيراً واستشهاداً بمؤلفاتهم ينتسبون إلى 17 دولة عربية”. وقد تم نشر أبحاثهم في 499 مجلة علمية وبحثية تصدر باللغة العربية.

وتصدر المؤلفون والباحثون الأردنيون القائمة، لتأتي فلسطين ثانياً، ويتبعها على التوالي مصر والسعودية والجزائر والعراق واليمن والمغرب وسوريا والبحرين والسودان والإمارات والكويت وسلطنة عُمان وقطر ولبنان وليبيا.

يذكر أن مؤسسة “ارسيف” قامت بالعمل على جمع ودراسة وتحليل بيانات ما يزيد عن 4300 عنوان مجلة عربية علمية أو بحثية في مختلف التخصصات صادرة عن هيئات جامعية وعلمية أو بحثية في 20 دولة عربية. ونجح منها 499 مجلة علمية فقط لتكون معتمدة ضمن معايير “ارسيف” في تقرير عام 2019 والمتوافقة مع المعايير العالمية.

وحدد التقرير قائمة أعلى 100 مؤلف من أصل 13 ألف مؤلف تم الاستشهاد بأبحاثهم المنشورة في هذه المجلات.

وبين التقرير أن 23 امرأة كنّ من بين الـ100 مؤلف وباحث الأكثر تأثيراً، معتبراً ذلك “مؤشراً على دور المرأة العربية المتنامي في الإنتاج العلمي والأكاديمي العربي”.