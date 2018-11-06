12 استعمالاً تجميليّاً فعّالاً لزيت جوز الهند

ازداد الحديث مؤخّراً عن فوائد زيت جوز الهند في مجال العناية التجميليّة، مما يجعل منه مكوّناً أساسياً لترطيب البشرة وتنعيم الشعر. تعرّفوا فيما يلي على 12 استعمالاً لهذا الزيت النباتي الطبيعي ولا تترددوا في اعتماده كحليف مثالي للإطلالة المشرقة.



1- لترطيب البشرة:

إن الفعالية المرطّبة لزيت جوز الهند توازي فعالية أفضل الكريمات المرطّبة الموجودة في الأسواق، فهو يتمتع بمفعول مرمم ومنشّط يصل إلى عمق البشرة. يكفي وضع نقطة أو اثنتين من هذا الزيت بين الكفّين وفركهما جيداً لتسخينه قبل تطبيقه على بشرة الوجه بهدف ترطيبها وتنعيمها.

2- كبديل عن بلسم الشعر:

يتكوّن سطح الشعر من أصفاد مجهريّة تتشابك فيما بينها مسبّبةً جفاف الشعر وجعله صعب التسريح وفاقدا للحيوية. وفي هذه الحالة يعمل زيت جوز الهند على تمليس هذه الأصفاد.

في حالة الشعر الجاف يُنصح باستعمال زيت جوز الهند على شكل قناع مرة أسبوعياً ويُترك لحوالى الساعة عليه قبل غسله. أما في حالة الشعر العادي فيمكن تطبيق هذا الزيت على الأطراف فقط.

3- لحماية الشفاه من الجفاف:

يتسبب تعرّض الشفاه للشمس، والهواء، والأجواء المكيّفة إلى تشققها، فيأتي زيت جوز الهند لحمايتها من الجفاف. يكفي خلط بضع نقاط من هذا الزيت مع ربع ملعقة صغيرة من شمع العسل بعد تذويبه للحصول على بلسم طبيعي سهل التطبيق ويحافظ على ثباته على الشفاه.

4- كمقشّر للوجه والجسم:

يُستعمل زيت جوز الهند كمكوّن فعّال لتقشير بشرة الوجه والجسم. يكفي تذويب القليل من هذا الزيت وإضافة السكر الخشن إليه ثم تركه يبرد للحصول على مقشّر يساعد في تجديد البشرة وتنعيمها.

5- كمزيل للماكياج:

يتمتع زيت جوز الهند بفعالية كبيرة في مجال إزالة آثار الماكياج بفعالية ونعومة. يكفي تطبيق هذا الزيت على البشرة بأطراف الأصابع ثمّ مسحه بدوائر قطنيّة نظيفة للتخلّص من كلّ آثار الماكياج، والغبار، والإفرازات المتراكمة على سطح البشرة.

6- كزيت للتدليك:

يساعد التدليك على تنشيط الدورة الدمويّة في البشرة مما ينشّط آليّة تجددها، أما استعمال زيت جوز الهند في التدليك فيساعد على ترطيب البشرة وتنعيمها وإكسابها ملمساً مخملياً ونعومة فائقة.

7- للعناية بالأظافر:

إن الأظافر التي تفتقد إلى الترطيب تصاب بالجفاف وتتعرّض للتقصّف والتكسّر، كما تصبح الجليدات المحيطة بها جافة بدورها. ولذلك يُنصح بالاستعانة بزيت جوز الهند كمرطّب، ومغذّ، ومعزّز لنموّ الأظافر على الأقل 3مرات أسبوعياً.

8- كبديل عن رغوة الحلاقة:

استبدلوا رغوة الحلاقة بالقليل من زيت جوز الهند الذي يشكّل طبقة حامية للبشرة يخفّف عنها مخاطر شفرة الحلاقة ويحافظ على ترطيبها ونعومتها.

9- كزيت للحمّام:

أضيفوا القليل من زيت جوز الهند إلى مياه الحمام، فبالإضافة إلى رائحته المميزة يعمل هذا الزيت على ترطيب البشرة وتنعيمها. وهو يتناسب مع كافة أنواع البشرات من الجافة إلى الدهنيّة والفاقدة للحيويّة، فيتركها ناعمة ولكن دون أيّ أثر دهنيّ.

10- لتنعيم الشعر الأجعد:

استعينوا بزيت جوز الهند للمساعدة على تنعيم الشعر الجاف والمجعّد. يكفي وضع القليل من هذا الزيت على أطراف الأصابع وتمريرها في شعركِ المجعّد والجاف لتنعيمه وترطيبه بالعمق.

11- للقضاء على البقع الداكنة:

إن الاستعمال اليومي لزيت جوز الهند كفيل بالقضاء على الكلف والبقع الداكنة التي يمكن أن تظهر على البشرة. فهو طريقة سهلة، سريعة وفعّالة جداً لعلاج هذه المشكلة المستعصية.

12- لإزالة الهالات الداكنة والجيوب المحيطة بالعينين:

احرصوا قبل النوم على تطبيق زيت جوز الهند على أماكن ظهور الهالات الداكنة والجيوب المحيطة بالعينين، فمن شأن ذلك أن يقضي عليها بشكل نهائي.