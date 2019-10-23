20 نوعا من الأطعمة تعتني ببشرتكِ هذا الخريف

يُشكّل استعمال كريمات العناية التجميليّة خطوة أساسيّة في الروتين التجميلي اليومي. ولكن هذه الخطوة تبقى غير كافية بمفردها للحصول على بشرة مشرقة، بل يجب أن تتزامن مع نظام غذائي غني بعشرين نوعا من الأطعمة التي تؤمن الحصول على بشرة خالية من الشوائب، فما هي هذه الأطعمة؟



1- العنب:

يتميّز العنب الأبيض بغناه بمضادات الأكسدة التي تساهم في تنقية البشرة. وهو يحفّز إنتاج الكولاجين الذي يحميها من التجاعيد والترهلات، كما يؤّمن حمايتها من الشمس. فلا تترددي في استهلاك العنب يومياً خلال فصل الخريف واستعيني به لتفتيح لون بشرتكِ عبر تحضير قناع من عصير العنب والدقيق يطبّق على البشرة لمدة 10 دقائق قبل شطفه بالماء.

2- سمك السالمون:

يُعرف هذا النوع من السمك بغناه بالأوميغا3، والفيتامينات، والحديد، والكالسيوم مما يجعله أحد أفضل أنواع الأسماك المفيدة للبشرة. فلا تترددي في إدراجه ضمن نظامكِ الغذائي بشكل أسبوعي.

3- زيت الزيتون:

يتميّز هذا الزيت بفعالية كبيرة في العناية بالبشرة الجافة، فهو غنيّ بالحوامض الدهنيّة التي تحول دون جفاف الخلايا وتؤمّن الحفاظ على رطوبة الجلد.

4- البيض:

هو مفيد جداً للعناية بالشعر والأظافر، كما أنه غنيّ بمادة اللوتيين المفيدة لليونة وترطيب الجلد. ولذلك يُنصح بتناوله عدة مرات أسبوعياً واستعماله لتحضير الأقنعة الطبيعيّة المغذّية للبشرة.

5- ثمار البحر:

تتميّز بغناها بالأوميغا3 وهي تحمي من شيخوخة الجلد، كما تحتوي على الزنك الذي يُحسّن وضع حب الشباب والبثور الأخرى التي يمكن أن تعاني منها البشرة.

6- الأفوكادو:

إن غنى هذه الثمرة بمادة البيوتين يجعلها مثالية لترطيب البشرات الجافة والفاقدة للحيوية. يُنصح بالإكثار من استهلاكه واستعماله لتحضير أقنعة طبيعيّة مرطّبة للوجه.

7-الشاي الأخضر:

يُعرف الشاي الأخضر بقدرته على تخليص الجسم والبشرة من السموم. وهذا ما يجعل منه مساهماً في إعادة الإشراق إلى البشرات المتعبة والفاقدة للحيوية.

8- الفاكهة الحمراء:

تتميّز الفراولة وأنواع التوت المختلفة بغناها بمضادات الأكسدة التي تساهم في تنقيتها، حمايتها من الشيخوخة ومن مخاطر التعرض للشمس.

9- الكيوي:

يُعتبر الكيوي أحد أكثر أنواع الفاكهة غنى بالفيتامينC الذي ينشّط إنتاج الكولاجين في البشرة ويؤخّر التجاعيد كما يعيد للجلد ليونته المفقودة.

10- الجوز:

المعروف عن الجوز وسواه من الفاكهة المجففة غناها بالحوامض الدهنيّة التي تتمتع بمفعول مرطب للبشرة بشكل طبيعي. ولذلك يُنصح بإدراجها في النظام الغذائي اليومي للحصول على فوائدها العديدة في هذا المجال.

11- الطحالب:

يتم استعمال خلاصة الطحالب في مستحضرات العناية بالبشرة والشعر نظراً لغناها بالفيتامينات والمعادن التي تغذّي البشرة وترطبها مما يساعد على تجددها. فلا تترددي في استعمالها لتحضير أطباق صحيّة من المطبخ الياباني.

12- الحمضيّات:

تتضمن عائلة الحمضيّات، بالإضافة إلى الليمون، جميع أنواع البرتقال والليمون الهندي… وهي غنيّة بالفيتامينC الذي يتمتع بخصائص مضادة للأكسدة تحمي البشرة من الشيخوخة.

13- الشوكولاتة السوداء:

تتميّز الشوكولاتة السوداء أيضاً بخصائص مضادة للأكسدة. وهي تحافظ على البشرة بالفعالية نفسها التي تحسّن بها المزاج.

14- الفطر:

خلافاً للمعتقد السائد، فإن أنواع الفطر المختلفة مفيدة جداً للجسم بفضل غناها بالزنك والسيلينيوم اللذين ينعمان البشرة ويخففان من ظهور الزوان عليها.

15- زيت جوز الهند:

يُعرف زيت جوز الهند بفوائده المختلفة عند استعماله على البشرة والشعر. فهو يتمتع بخصائص مرطّبة، مضادة للأكسدة ومقشّرة عند إضافة القليل من الملح إليه. كما يمكن استعماله كبديل عن مستحضر إزالة الماكياج.

16- السبانخ:

هو من الورقيّات الخضراء المفيدة جداً للصحة والبشرة، بفضل خصائصه المضادة للأكسدة. فلا تترددوا في إدراجه ضمن الأطباق التي تحضرونها لجميع أفراد العائلة.

17- البذور:

تتمتع بذور الشيّا، والقنّب، ودوّار الشمس… بفعالية كبيرة في مجال العناية بالبشرة. فلا تترددي في إضافتها إلى أطباقكِ أو تناولها بمفردها كوجبة صغيرة في فترة بعد الظهر أو المساء.

18- الفلفل الرومي:

يتميّز بخصائصه المضادة للأكسدة، وهو يحتوي على الكاروتين الذي يساهم في الحفاظ على سحنة جميلة وحيويّة.

19- الرمان:

يتمتع الرمان بالخصائص نفسها التي تتمتع بها الفاكهة الحمراء، فهو مضاد مثالي للأكسدة كما أنه يرطب البشرات الجافة، يخفف من ظهور حب الشباب، ويحمي من أشعة الشمس.

20- الجزر:

يتميّز الجزر بغناه بالفيتامينA (البيتاكاروتين). وهو من الأطعمة المثالية لإعادة الإشراق إلى البشرة وإضفاء مسحة من الحيوية عليها. يمكن تناوله نيئاً أو مطبوخاً للاستفادة من خصائصه المتنوّعة في هذا المجال.