15 نصيحة من الخبراء لشعر حيوي في نهاية العام

يملك الأخصائيون دائماً أساليب خاصة يستعملونها للحصول على شعر صحي يحافظ على حيويته وإشراقه في كل الظروف.

فيما يلي جمعنا 15 من نصائحهم المفيدة التي ستساعدك في أن تبدي متألقة في موسم احتفالات نهاية العام:

1- اعتمدي برنامجاً للعناية:

إذا كنتِ تتحضرين لمناسبة مهمة، اعتمدي برنامج عناية مكثّفا في الأسبوع السابق لها، فمن شأن ذلك أن يعزّز حيوية شعركِ ومظهره الصحي.

قومي بتطبيق مصل منشّط على جذور الشعر كل مساء قبل النوم، طبّقي مرتين خلال هذا الأسبوع قناعاً أو زيتاً مغذياً على طول الشعر واتركيه طوال الليل بعد تغطية رأسكِ بقبعة حمّام بلاستيكيّة على أن تقومي بشطفه ومن ثمّ غسل الشعر في صباح اليوم التالي.

2- استعيني بالمصل الحامي:

احرصي على تأمين الحماية لشعركِ قبل استعمال أدوات التصفيف الكهربائية. طبّقي مصلاً حامياً من الحرارة يغلّف خصلات الشعر قبل تمليسها بالمجفف أو المكواة الكهربائيين. وتتوفر في الأسواق حالياً أمصال تحتوي على سليكون نباتي يتميّز بفعالية عالية ولا يخنق الشعر كما يفعل السليكون الكيميائي.

3- اختاري المستحضرات التي تناسب طبيعة فروة الرأس:

لا يكفي أن نختار الشامبو الذي يناسب طبيعة الشعر ولكن عليه أن يتناسب أيضاً مع طبيعة فروة الرأس. ولذلك ينصحكِ الخبراء باستعمال نوعين من الشامبو بالتناوب: الأول يناسب نوع الشعر أما الثاني فيعتني بفروة الرأس ويؤمن لها التوازن الذي تحتاجه.

4- طبّقي القناع على تسريحة ذيل الحصان:

لتوزيع القناع بشكل مثالي على الشعر، اعتمدي تسريحة ذيل الحصان ثمّ طبّقيه على طول الذيل وأطراف الشعر فقط. فكّي التسريحة بعدها وسرّحي شعركِ بالكامل، هذا ما يسمح بتوزيع القناع بالشكل الملائم على كامل الشعر. اتركي القناع على شعركِ لمدة نصف ساعة على الأقل قبل شطفه جيداً بالماء.

5- جرّبي المستحضرات التي لا تحتاج إلى شطف على الشعر الرقيق:

يمكن للأقنعة التقليديّة أن تكون ثقيلة على الشعر الرقيق، ولذلك يُنصح باستبدالها بمستحضرات تُطبّق على الشعر الرطب قبل غسله دون الحاجة إلى شطفها، إذ تعتني هذه المستحضرات بالشعر دون أن تثقله. كما يمكن الاستعانة بمستحضرات العناية التي تطبّق قبل غسل الشعر وتكون خالية من السيليكون فلا تثقله أو تخنقه.

6- استعيني بهذه الحيلة استثنائياً:

إذا كنتِ على عجلة من أمركِ استعيني بهذه الحيلة بشكل استثنائي. طبّقي القليل من القناع على طول الشعر الرطب واكتفي بتسريحه دون شطفه. يقوم القناع في هذه الحالة بتغليف الشعر، منعه من التشابك وجعله يلمع في الوقت نفسه.

7- لفّي شعركِ بعد تطبيق الزيت عليه:

عند تطبيق الزيت المغذي على الشعر سرّحيه جيداً ثمّ لفيه على شكل كعكة وغلّفيه بقبعة حمام بلاستيكية، فمن شأن ذلك أن يساهم في تغليف الشعر جيداً بالزيت ووصول عناصره إلى عمق الشعر.

8- احترمي توقيت وضع المستحضرات على الشعر:

من الأخطاء الشائعة التي نرتكبها هو استعمال قناع العناية بالشعر على طريقة الكونديشنر، أي أن تغسليه مباشرةً بعد وضعه على الشعر. ففي هذه الحالة لن تستفيدي سوى من الخصائص المليّنة للقناع دون الحصول على مفعوله المغذي الذي يحتاج إلى وقت. إذا كنتِ على عجلة من أمركِ صباحاً، طبّقي القناع على الشعر طول الليل واكتفي بشطفه صباحاً.

9- اذهبي إلى صالون التصفيف دون تصفيف:

عندما ترغبين بتغيير تسريحة شعركِ، ينصحكِ الاختصاصيوّن بالذهاب إلى صالون التصفيف بشعركِ الطبيعي مما سيسمح للخبراء بتحديد نوعيته ومعرفة ردات فعله على القصات، وسائل العناية، وأدوات التصفيف المختلفة.

10- ساعدي العناصر الفعّالة على الوصول إلى عمق الشعر:

إذا كنتِ تعانين من مشكلة الشعر التالف، من الأفضل أن تطبّقي عليه القناع قبل الشامبو. ولكن بما أن العناصر الفعّالة الموجودة في القناع تحتاج إلى الماء للوصول إلى عمق الشعر، يُنصح برشّ الشعر قليلاً بعبوة رذّاذة تحتوي على الماء قبل تطبيق القناع على الشعر والانتظار على الأقل لمدة نصف ساعة قبل غسل الشعر.

11- تجنّبي خلط التركيبات:

نشهد حالياً توجهاً نحو استعمال مستحضرات العناية بالشعر التي تحتوي على مكوّنات طبيعيّة، ولكن يجب الانتباه في هذه الحالة إلى تجنّب خلط التركيبات مع بعضها بعضا. إذا كنتِ تستعملين مثلاً مستحضر تلوين طبيعيا وتستعملين بعده شامبو طبيعيا وكونديشنر بتركيبة تقليديّة، فاعلمي أنه في المرات التالية لن تحصلي على النتائج المرجوّة في مجال التلوين الطبيعي لأن السيليكونات الموجودة في الكونديشنر سوف تحول دون ثبات اللون على الشعر. مما يعني أنه عند استعمال المستحضرات ذات التركيبات الطبيعيّة، احرصي على عدم خلطها مع المستحضرات ذات التركيبات الكيميائية.

12- اشطفي شعركِ جيداً:

يكمن سر القناع المفيد للشعر بشطفه جيداً للتخلّص من آثار المكوّنات المتبقية على الشعر. إن ترك مخلّفات من القناع على الشعر سوف يؤدي إلى إثقاله وفقدانه لحيويته.

13- خصصي يوماً للعناية بشعركِ:

خصصي يوماً في الأسبوع للعناية بشعركِ، ابدئي بغسله بشامبو يناسب نوعه ثم طبّقي عليه قناعاً تتركينه على الشعر حتى يجفّ جيداً قبل شطفه. هكذا تتأكدين أن العناصر المغذية في القناع تسرّبت إلى عمق الشعر.

14- اعتمدي “ديتوكس” الشعر:

مع بداية موسم احتفالات نهاية العام أنت بحاجة إلى جلسة “ديتوكس” للشعر في صالون التصفيف، من شأنها أن تخلّصكِ من الشوائب المتراكمة على سطح الشعر.

تتضمن هذه الجلسة تدليكا للرأس، استعمال علاجات بالزيوت الأساسية والنباتات تعيد الحيوية والإشراق إلى الشعر وتخلّصه من الطبقة المزعجة التي تثقله. والجدير ذكره أن هناك أنواعاً من الشامبو ومستحضرات العناية المزيلة للسموم التي يمكن استعمالها في المنزل للحفاظ على شعر صحي وحيوي.

15- تجنبي الخلط بين الكونديشنر والقناع:

يُستعمل الكونديشنر كوسيلة لتسهيل تسريح الشعر وفكّ تشابكه، وليس كوسيلة عناية. وهذا يعني أنه لا يعالج مشاكل الشعر، وهو يُطبّق فقط على طول الشعر وأطرافه، أما القناع فدوره مغذٍّ ومعالج للمشاكل التي يمكن أن يعاني منها الشعر.