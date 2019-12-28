14 شرطاً لحمام طفلك الرضيع.. الصحة والنظافة عاملان متصلان!

استحمام الرضيع مع موجات البرد، وتقلبات الجو يعتبر قراراً خطيراً، ويحتاج إلى ترتيبات خاصة، حتى لا يصاب الرضيع بالبرد، وخوفاً من تعرضه لتيار هواء ورشح ونزلات برد، ولأن الشعور بالنظافة والدفء يعطي الرضيع الصحة والجمال. فما هي شروط استحمام الرضع حسب استشاري الأطفال إبراهيم شكري؟

حمام الرضيع:

• أول حمام للرضيع بعد الولادة مباشرة: يتم غسله جيداً بماء دافئ مضاف إليه مادة مطهرة كالسافلون؛ ليتم تنظيف جسمه مما يعلق به من إفرازات عملية الوضع، كما يُرَاعَى تطهير العين.

• وفي اليومين التاليين للولادة يتم تنظيف الجسم بالزيوت النباتية الخفيفة كزيت الزيتون أو البرافين أو اللوز أو مستحضر زيتي خصيصاً للطفل… وبعدها يبدأ حمام الإسفنجة.

• عند التحميم تأكدي من أن درجة حرارة الحجرة مناسبة في فترة الشتاء، 20 درجة، مع التأكد من وجود الأشياء اللازمة قريباً من متناول يديك؛ حتى لا تضطري لترك طفلك للبحث عنها.

• لا بأس من تحميم الرضيع يومياً، ولا ضرر أيضاً في عدم تحميمه يومياً. ويمكنك تحميمه كاملاً من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً، خصوصاً في شهوره الأولى. العبرة بنظافة الجسم والجلد.

• يمكن الاكتفاء بالتشطيف والمسح بفوطة مبللة دافئة مكان الحفاض، وغسل الوجه واليدين في الأيام التالية، مع تدفئة الحمام الذي سيجلس فيه الرضيع بعد الاستحمام مباشرة.

• أغلقي تيارات الهواء وشغلي المدفأة إن أمكن، مع تحضير احتياجات الرضيع داخل الحمام، وراعي ألا يستغرق الحمام أكثر من 5 دقائق.

• لا تستخدمي الماء الساخن جداً، لضرره على صحة وبشرة رضيعك، ونظفيها برفق، والأمر لا يحتاج إلى غسل شعر الطفل كل يوم؛ لأنه يفرز القليل من الزيوت.

• لا تنسيْ وضع الكريم على جسمه ليرطب التشققات والالتهابات، وألبسيه ملابسه القطنية سريعاً، ويفضل الاستحمام مساءً.

• قومي بتحميم نصفه السفلي بالماء الدافئ مرة على الأقل يومياً بعد التبرز، مع مسح ثنيات اليد والرقبة بالمناديل المبللة، وضعي كريماً يحتوي على أكسيد الزنك مكان الحفاض.

• مع البرد والطقس غير المستقر يمكن استخدام إسفنجة أو قطعة قماش مبللة بالماء الدافئ مع قماشه جافة، مع العلم أن الجسم يبدأ في إنتاج الدهون ليجعل البشرة قادرة على تحمل كثرة المياه.

• ابدئي حمام طفلك برش الماء عليه بواسطة يدك، وبالجسم قبل الشعر، مع استخدام القليل من الشامبو، وامسحي جسمه من الأعلى إلى الأسفل بواسطة يدك أو فوطة ناعمة، واستخدمي كوباً صغيراً.

• إذا كنت تقيمين في مناطق منخفضة الحرارة، فتجنبي تحميم رضيعك يومياً، مع المحافظة على نظافته، وإذا كنت في مناطق حارة ورطبة فعليك ضرورة تحميم طفلك يومياً ليشعر بالراحة والنظافة معاً.

• غسل رأسه بين الحين والحين؛ للحفاظ على فروة رأسه نظيفة بشامبو معتدل، ولا تفركي الصابون على بشرة الرضيع مباشرة، وبدلاً من ذلك خففي الصابون بالماء، واستخدمي المياه لتنظيف الطفل.

• استعملي منشفة التجفيف بشكل كامل، بحيث لا يتبقى أي مياه أو زيت على البشرة، ولا بد من التأكد من درجة حرارة الماء عن طريق مرفقك؛ حتى لا تتسبب في حرق عرضي لبشرة طفلك الحساسة.