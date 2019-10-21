12 نصيحة من الخبراء لعناية مثاليّة بالبشرة في الخريف

تدليك مضاد للتجاعيد، وصفات معزّزة للإشراق، ووسائل عناية تخفي علامات التعب…هذا ما تحتاجه البشرة خلال فصل الخريف للحفاظ على نضارتها وإشراقها.



1- اختاري مصلاً غنياً بمضادات الأكسدة:

تتمتع مضادات الأكسدة بقدرة على حماية البشرة من الجذيرات الحرة، مما يؤخّر ظهور التجاعيد ويحمي من البقع الداكنة. وقد أثبتت الدراسات مفعولها الوقائي من الشيخوخة المبكرة والمصحّح لعلاماتها. استعيني بمصل غنيّ بمضادات الأكسدة تطبّقينه كل صباح على بشرتكِ قبل كريم النهار.

2- دلّكي شفاهكِ:

احرصي على تبنّي عادة تدليك الشفاه يومياً. قومي بقرص شفاهكِ بين إصبعيكِ من زاوية إلى أخرى، فمن شأن التدليك أن يحيي لون الشفاه ويجعلها أكثر اكتنازاً.

3- استعيني بقناع يملّس البشرة:

يُشكّل الترطيب أول وسيلة لمكافحة شيخوخة البشرة، ولذلك ننصحك باختيار كريم مرطّب يناسب نوع بشرتك تستعملينه يومياً. أما إذا كنتِ تستعملين مستحضرات معزّزة لمتانة البشرة تحميها من الترهل، فمن الضروري أن تستعيني بقناع مملّس للبشرة يعيد الاكتناز إليها ويحميها من أي جفاف.

4- عزّزي متانة بشرتكِ:

إن تعزيز متانة البشرة لا يعتمد فقط على استعمال كريمات وأمصال مضادة للترهل، ولكنه يقوم أيضاً على تدليك البشرة بحركات قرص بسيطة دون شدّها لتجنّب إضعاف الألياف الداعمة لمتانتها. قومي بهذا التمرين على بشرة الجبين، والصدغين، والوجنتين، والخدين، وعلى محيط الوجه أيضاً.

5- ابتسمي عند تطبيق كريم النهار:

تذكّري أن ترسمي على وجهكِ ابتسامة كبيرة أثناء تطبيق كريم النهار، فهذا التمرين يقوّي الأنسجة والعضلات الموجودة تحت البشرة مما يساهم في الحفاظ على متانتها.

6- لا تتركي ماء ميسيلير على بشرتكِ:

بعض أنواع ماء ميسيلير تترك عناصر منظّفة تخنق البشرة في حال بقيت عليها. ولذلك ننصحكِ بتبنّي خطوة تمرير قطنة مبللة بماء الأزهار على بشرتكِ بعد تنظيفها بماء ميسيلير. يمكنكِ اختيار ماء الورد، ماء الزهر، أو ماء اللافندر لإنعاش بشرتكِ وتخليصها من البقايا التي يمكن أن تكون موجودة عليها.

7- تبنّي عادة التنظيف المزدوج:

ابدأي بتنظيف بشرتكِ بواسطة مستحضر منظّف للماكياج يكون بصيغة الزيت أو البلسم للتخلّص من آثار مستحضرات التجميل، والغبار، والإفرازات المتراكمة عليها. كرري العمليّة نفسها مرة أخرى مع تدليك بشرتكِ بأصابعكِ الخمس لتنشيطها وتسريع الدورة الدمويّة. ابدأي من الذقن واتجهي نحو الأذنين، الخدّين، بين الحاجبين، وأخيراً الجبين.

8- اختاري المقشّر المناسب:

يساعد التقشير في تنشيط البشرة وإعادة الحيوية إليها كما أنه يزيد من فعالية الكريمات المستعملة. تحتوي مستحضرات التقشير الميكانيكيّة على حبيبات مقشّرة تناسب البشرات المختلطة أما مستحضرات التقشير الكيميائيّة فتكون غنيّة بالأنزيمات أو بحوامض الفاكهة التي تزيل الخلايا الميتة. وهي تناسب البشرات الجافة والحساسة كونها أكثر نعومة على البشرة من التقشير الميكانيكي.

9- اصغي إلى الساعة البيولوجيّة:

تخضع بشرتنا للساعة البيولوجيّة التي يخضع لها جسمنا، وتكون حاجاتها متنوّعة باختلاف ساعات الليل والنهار. فإذا كانت في النهار تعمل على حماية نفسها من الاعتداءات الخارجيّة، فهي تقوم في الليل بترميم وتجديد نفسها. ولكن يبدو أن ليالينا أصبحت أقصر بساعتين في السنوات السبعين الأخيرة مما يعني أن البشرة فقدت هذا الوقت من ساعات ترميم نفسها. وهي تحتاج إلى مساعدتنا عبر تطبيق كريم ليلي يعزّز قدرتها على تجديد نفسها.

10- خفّفي من التعرّض للضوء الأزرق:

يصدر الضوء الأزرق عن شاشات الكومبيوتر والهواتف الذكيّة، وهو متهم بالتسبب بالشيخوخة المبكرة للبشرة. ولذلك تم تزويد العديد من الكريمات بعناصر تبطل مفعول هذا الضوء على البشرة فلا تترددي في استعمالها.

11- حضّري خلطة مضادة للشوائب:

استعيني بهذه الخلطة الغنيّة بالزيوت الأساسيّة الفعّالة للتخلّص من الشوائب التي تظهر على بشرتكِ. اخلطي 5 ملليلترات من زيت الحبة السوداء مع 6نقاط من زين شجرة الشاي، 10 نقاط من زيت اللافندر، و3نقاط من زيت النعناع الفلفلي. طبّقي هذا الخليط على الشوائب مساءً بعد تنظيف بشرتكِ ولا تنسي غسلها في صباح اليوم التالي خاصةً إذا كنتِ ستتعرضين مباشرةً للشمس.

12- دللي بشرتكِ بماء الورد:

بعد مرحلة المراهقة، تحتاج البشرات المختلطة إلى أن نؤمّن لها التوازن الذي تحتاج إليه. ركّزي على استعمال مستحضرات التنظيف الخاصة بالبشرة العاديّة وطبّقي على بشرتكِ بعدها ماء الورد للاستفادة من مفعوله المرطّب والمنعش.

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