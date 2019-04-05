11 خطأ تجميلياً نرتكبها كل يوم.. ما هي؟

بعض الخطوات التجميلية التي نعتمدها بشكل خاطئ تسيء إلى إطلالتنا وتخفي معالم جمالها. تعرفي على أكثرها شيوعاً فيما يلي.



1- استعمال الأصابع لتطبيق الماكياج على الوجه

إن تطبيق الماكياج بواسطة الأصابع يساهم في جعله يبدو ملطخاً معظم الأحيان. أما السبب فيعود إلى الزيوت الطبيعية التي تكون متواجدة على بشرة الأصابع حتى بعد غسلها والتي تترك آثارها على البشرة. لذلك من الأفضل الاستعانة بالفراشي والإسفنجات المعدة خصيصاً لتطبيق الماكياج.

2- عدم مسح فرشاة الماسكارا قبل استعمالها

إن عدم تنظيف فرشاة الماسكارا بمحرمة ورقية قبل استعمالها ممكن أن يؤدي إلى تكدس المستحضر على الرموش ويحول دون الحصول على النتائج المرجوة في مجال تكثيفها وتطويلها.

3- الإفراط في تطبيق كريم الترطيب قبل الماكياج

من الممكن أن ينتج عدم ثبات الماكياج عن الإفراط في استعمال المصل المغذي أو الكريم المرطب قبل تطبيق الماكياج. اكتفي بوضع القليل من مستحضر العناية على بشرتك إذا كنت تخططين للتبرج بعد استعماله.

4- عدم تقشير الشفاه

إن تطبيق أحمر الشفاه على شفاه جافة ومشققة يجعل التشققات تبدو بارزة أكثر، لذلك يُنصح بتقشير الشفاه بخليط من السكر الأسمر، والعسل، وزيت الزيتون لتخليصها من الخلايا الميتة قبل تطبيق البلسم أو أحمر الشفاه عليها. يمكن أيضاً تقشير الشفاه بواسطة فركها بفرشاة أسنان جافة تترك ملمسها ناعماً وتحرك الدورة الدموية في بشرتها، مما يجعلها تبدو أكثر اكتنازاً.

5- إهمال وضع الماكياج على العنق

لا تهملي وضع مستحضرات الأساس على عنقك بعد تطبيقها على الوجه، وذلك لتجنب ظهور أي تبدل في اللون بين المنطقتين. ولن يتطلب منك هذا الأمر سوى بضع ثوانِ إضافية.

6- استعمال الماسكارا بشكل خاطئ

للحصول على رموش طويلة وكثيفة، يجب تطبيق الماسكارا عليها من الجذور إلى الأطراف بطريقة متعرجة للحؤول دون تكدس المستحضر على الرموش وإثقال النظرات. أما عند الإفراط في وضع المستحضر، فيجب تمشيط الرموش بسرعة قبل أن تجف الماسكارا عليها.

7- رسم خط آيلاينر غير متماثل

إن أفضل طريقة للحصول على خط آيلاينر متماثل على العينين، هو باستبدال المستحضر السائل في هذا المجال بتركيبة كريمية أو هلامية. يمكن أيضاً الاستعانة بآيلاينر مزود بريشة تشبه تلك التي نجدها في قلم الحبر، على أن يتم البدء برسم خط رفيع على طرف الرموش ثم جعله أكثر سماكة بشكل تدريجي.

8- استعمال لون واحد من الظلال لتنفيذ العيون الدخانية

من الصعب جداً تنفيذ ماكياج العيون الدخانية باستعمال لون واحد من الظلال خاصةً إذا كان الأسود. ولتحقيق النتيجة المرجوة، يجب أن نضيف عليه لونين: الأول حيادي قد يكون البيج والثاني متوسط الحدة قد يكون الرمادي أو البني بتدرجاتهما الفاتحة لخلق تدرج في الألوان يساهم في الحصول على عيون دخانية بشكل مثالي.

9- عدم ثبات أحمر الشفاه

إن الحركة المستمرة للشفاه هي السؤولة عن عدم ثبات المستحضر الذي يُطبق عليها. ولحل هذه المشكلة ينصح بتخطيط كامل الفم بقلم تحديد الشفاه الذي يساهم بتثبيت أحمر الشفاه لفترة أطول. يمكن أيضاً الاستعانة ببعض أنواع أحمر الشفاه المصنعة خصيصاً بهدف أن تثبت على الشفاه لعدة ساعات.

10- سيلان الماسكارا

تفرز بشرة محيط العينين زيوتاً طبيعية تكون أحياناً مسؤولة عن سيلان الماسكارا، لذلك يُنصح باستعمال كونسيلر بصيغة البودرة يمتص الماسكارا عند سيلانها ويحول دون وصول زيوت البشرة إلى الماسكارا. كما ينصح الخبراء بتجنب الماسكارا ذات اللون الأسود الداكن جداً كونها لا تثبت جيداً على الرموش.

11- عدم تخطيط الحاجبين

يحتل الحاجبان مكانة أساسية في الوجه، لذلك من الضروري عدم إهمال إبرازهما جيداً، خاصةً عند اعتماد ماكياج قوي على العينين. يكفي الاستعانة بقلم تخطيط الحاجبين لكي نحصل على إطلالة متناسقة في هذا المجال.