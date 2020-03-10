10 وظائف تتقدم فيها السيدات على الرجال

ألقى تقرير جديد من LinkedIn الضوء على النجاح المهني الذي تحققه السيدات حالياً، حيث حققن تقدمًا كبيرًا في بعض المجالات التي يسيطر عليها الرجال منذ فترة طويلة.

وتبين من تحليل موقع لينكدإن لما يصل إلى 568 مهنة؛ أن التوظيف في 23 مهنة قد تحول من سيادة الذكور إلى الإناث خلال السنوات الخمسة الماضية، وهناك 17 وظيفة أخرى على وشك تحقيق ذلك.

ويشمل التحول الأكبر في وظيفة (مدير عمليات البيع بالتجزئة) Retail Operations Manager، وهو مجال تبلغ فيه نسبة توظيف السيدات الآن 65% مقارنة بنسبة 47% في عام 2015. وتشمل المهن الأخرى التي تقدمت فيها السيدات: تصميم تجربة المستخدم، والتسويق، والرعاية الصحية.

تقدمت حصة توظيف السيدات في المهن التي حللها لينكدإن إلى 68%. كما تتفق النتائج الإجمالية مع بيانات مكتب العمل التي تُظهر أن السيدات يمثلن الآن غالبية من يشغلون وظائف في الولايات المتحدة، حيث تشكل السيدات حاليًا نسبة 50.04%، ولأول مرة منذ عام 2010 يتفوقن على الرجال.

تقول (لورا لورنزيتي) Laura Lorenzetti كبيرة المحررين في لينكدإن: “إن التعليم يمكن أن يكون عاملاً رئيسياً في توظيف المزيد من السيدات، حيث تكتسب النساء المهارات والتعليم اللازمين للالتحاق بوظائف مهنية متخصصة، وفي كثير من الحالات يكتسبن تلك المهارات بمعدل أكبر من الرجال”.

تستشهد (لورنزيتي) بأرقام (مكتب العمل) Bureau of Labor التي تشير إلى أن السيدات يحصلن على درجة البكالوريوس في سن 31 عامًا أكثر من الرجال.

فيما يلي أهم الوظائف التي حققت فيها السيدات تقدمًا بالإضافة إلى بيانات متوسط الرواتب وفقًا لبيانات لينكدإن:

10- مدير خدمة العملاء Customer service support manager:

نسبة السيدات في 2019: 50.1%.

متوسط الراتب: 55,000 دولارِ في السنة.

9- مستشار بيئي Environmental consultant:

نسبة السيدات في 2019: 51%.

متوسط الراتب: 57,800 دولارِِ في السنة.

8- متخصص رسوم متحركة Animation specialist:

نسبة السيدات في 2019: 52.2%.

متوسط الراتب: 43,900 دولارِِ في السنة.

7- مصمم الويب Web designer:

نسبة السيدات في 2019: 53.4%.

متوسط الراتب: 52,000 دولارِِ في السنة.

6- مصمم تجربة المستخدم UX designer:

نسبة السيدات في 2019: 53.6%.

متوسط الراتب: 80,000 دولارِِ في السنة.

5- أخصائي السياسة العامة Public policy specialist:

نسبة السيدات في 2019: 54%.

متوسط الراتب: 57,800 دولارِِ في السنة.

4- فني طب الأسنان Dental technician:

نسبة السيدات في 2019: 54.1%.

متوسط الراتب: 22 دولارًا في الساعة.

3- رئيس الخدمات الطبية Medical officer:

نسبة السيدات في 2019: 54.7%.

متوسط الراتب: 105,000 دولار في السنة.

2- مدير التصميم الجرافيكي Graphic production manager:

نسبة السيدات في 2019: 54.9%.

متوسط الراتب: 62,400 دولارِِ في السنة.

1- مدير عمليات البيع بالتجزئة Retail operations manager:

نسبة السيدات في 2019: 65.3%.

متوسط الراتب: 55,300 دولارِِ في السنة.