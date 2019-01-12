10 وسائل فعّالة لإزالة تجاعيد الملابس دون مكواة

قد يُصادف أن نكون بحاجة إلى كي قطعة ملابس ولكن لا نجد مكواة في متناول أيدينا، فما العمل؟ إليكم 10 أساليب عملية تساعد على إزالة تجاعيد الملابس دون كيّ.. تعرّفوا عليها فيما يلي:



1- الاستعانة بالنشافة:

ضعوا قطعة الملابس التي تحتاج إلى كيّ مع منشفة صغيرة مبللة بالماء في النشّافة، وشغّلوها لمدة 15 دقيقة. وبعد إخراجها سوف تلاحظون أن قطعة الملابس تخلّصت من تجاعيدها. يمكن تطبيق هذه الطريقة على جميع قطع الملابس من قمصان، وأثواب، وسراويل، وبلوزات قطنيّة، وحتى ربطات عنق.

2- بواسطة بخار الماء الساخن:

يساعد بخار الماء الساخن على تمليس تجاعيد الملابس. يكفي فتح المياه الساخنة في حوض الاستحمام وتعليق الملابس فوقه لمدة ربع ساعة، وسوف يتكفل البخار الساخن بتمليس أصعب التجاعيد.

3- من خلال استعمال مجفف الشعر:

يمكن لمجفف الشعر أن يحلّ مكان المكواة. يكفي تعليق الثياب على شمّاعة ومن ثمّ تعريضها لحرارة المجفف على مسافة 3 أو 4 سنتيمترات مع الحرص على عدم إبقائها لفترة طويلة حتى لا تتعرض إلى حروق.

4- من خلال الاستعانة بأداة تمليس الشعر:

عند عدم توفر المكواة يمكن الاستعانة بأداة تمليس الشعر الكهربائية، فهي كفيلة بتمليس التجاعيد التي تتواجد على الأزياء خاصة على ياقات القمصان.

5- بواسطة قطعة قماش رطبة:

يكفي الاستعانة بقطعة قماش رطبة توضع فوق الملابس التي تحتاج إلى كيّ، على أن يتمّ تمسيد القطعة الرطبة فوق الملابس لتتشرّب رطوبتها مما يساعد على تمليس التجاعيد.

6- باستعمال خلطة مليّنة للملابس:

ضعوا في عبوة رذّاذة ثلث كوب من منعّم الغسيل، ثلث كوب من الخل الأبيض، وثلث كوب من الماء فتحصلون على خلطة تساعد في إزالة تجاعيد الملابس. يكفي تعليق قطعة الثياب على شمّاعة ومن ثمّ رشّها بهذا الخليط وتعريضها بعد ذلك قليلاً لحرارة مجفف الشعر لتصبح خالية من أي تجعيدات.

7- بالاستعانة بمنشفة ملفوفة:

يكفي مدّ قطعة الثياب على منشفة كبيرة، ثمّ لفّ المنشفة ووضعها تحت فراش السرير لمدة ساعة وستلاحظون عند فرد المنشفة أن قطعة الثياب تخلّصت من كل تجاعيدها.

8 – بواسطة الماء الغالي:

أغلوا الماء في قدر واسع وعلّقوا قطعة الثياب فوقه لتتشرّب بخار الماء الذي سيساعد على تمليس تجاعيدها في وقت قصير.

9- بوضع الثياب في الثلاجة:

هل جرّبتم الاستعانة بالثلاّجة لتمليس الملابس. ضعوا قطعة الثياب في كيس بلاستيكي واحتفظوا به في الثلاجة لمدة ساعة. وعند إخراج الكيس سوف تلاحظون أن قطعة الثياب تخلّصت من تجاعيدها.

10- باستعمال وعاء طهي ساخن:

استعينوا بوعاء للطهي من القصدير تضعون فيه القليل من الماء قبل وضعه على النار. وعندما يصبح ساخناً استعملوا كعبه لتمليس تجاعيد الملابس. ولكن احرصوا على عدم رفع حرارة الوعاء إلى درجة يحرق فيها الملابس.