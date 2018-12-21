10 أشياء لا بد من معرفتها عن “ملكة جمال الكون”.. هذا هو هدفها الاول والاخير!

فازت ملكة جمال الفيليبين كاتريونا غراي بلقب ملكة جمال الكون لعام 2019، بعد منافستها لـ94 ملكة جمال من كل أنحاء العالم، وبعدما خطفت الأنظار بجمالها وثقتها بنفسها، لكن هناك جوانب أخرى لا بد من معرفتها عنها وهي:

-عمرها 24 سنة، وُلدت في 6 كانون الثاني 1994.

-ترعرت في كوينزلاند أوستراليا من أب أوسترالي اسكتلندي يُدعى إيان غراي وأم فيليبينية اسمها نورميتا ماغايون، وفي عمر الـ18 انتقلت للعيش في الفيليبين بحسب ما ذكرت مجلة Newsweek

-هي مذيعة وممثلة وعارضة أزياء ومغنية.

-تكنّ كاتريونا محبّة خاصة لأهلها خصوصاً والدها، وقد صرّحت خلال المسابقة بأنها كانت ‘قريبة جداً جداً’ من والديها.

-التحقت بكلية باركلي للموسيقى في ولاية ماساتشوستس الأميركية، وهي أكبر كليّة مستقلّة للموسيقى الحديثة في العالم، ونالت شهادة في الموسيقى النظرية.

-أصبحت كاتريونا رابع فيليبينية تُتوّج باللقب.

-أحد أهدافها هو المساهمة في القضاء على الفقر في الفيليبين، وتسعى كاتريونا لتحقيقها؛ من خلال مشروعها الخاصParaiso، حيث تجمع الأموال لمساعدة الأطفال الذين يعانون الفقر.

-أبرز هوايات الملكة هي المطالعة، أما شاطئ البحر فهو أجمل الأماكن التي من الممكن أن توجد فيها.

-شغفها السفر حول العالم وتدوّن التفاصيل المتعلّقة بكل رحلة تقوم بها في مفكرة خاصة.

-كاتريونا مرتبطة وحبيبها يُدعى كلينت بونداد، ولعلّ بونداد هو شريكها في أكثر الرحلات التي تقوم بها حول العالم.