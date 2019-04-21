يسرا تعود للغناء

انتهت الفنانة يسرا من تسجيل الاوبريت الغنائي “هي دي مصر” الذي يتم إطلاقه بمناسبة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وهي تشارك فيه مع مجموعة من الفنانين منهم هشام عباس، مصطفى قمر، مروة ناجي ومصطفى حجاج الذين اجتمعوا مساء أمس الأول بعملٍ متواصل لتسجيل الاغنية حتى الساعات الأولى من الصباح.

يُذكر أن الأوبريت من كلمات مدحت العدل وتولى تلحينه وتوزيعه الموسيقي حميد الشاعري، ومن المقرر ان يُعرَض مرفقاً بعدة لقطات للمصريين الذين شاركوا بيوم الانتخابات السابقة. كما سيُذاع على موجات الراديو بالتزامن مع طرحه على YouTube فور جهوزيته.