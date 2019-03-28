ولادة طفلة ميغان باتت قريبة… وثمن عربتها يصدم!

من أبرز الأحداث التي ينتظرها الكثيرون حول العالم هي ولادة طفل دوقة ساسكس ميغان ماركل والأمير هاري القريبة.

وقد أعلن تقرير لموقع Gala بالنسخة الفرنسية أن هذا قد يحدث في شهر نيسان المقبل.

وذكر أنّ الاستعدادات تجري على قدم وساق في انتظار الحدث المميز. وفي هذا الإطار تلقى الثنائي مجموعة من الهدايا أبرزها حفل “البيبي شاور” الذي أقامته لميغان عدد من الصديقات الشهيرات في نيويورك والحفل الذي يتوقع إقامته في لندن بعد أيام قليلة.

إلا أنهما قررا اختيار عربة الطفل بنفسيهما بحسب ما أشار تقرير لموقع صحيفة The Mirror البريطانية. فقد كشف أنه تم نقلها إلى مكان إقامتهما الجديد في ملكية “فرغمور”.

وذكر أن 6 نماذج تتوفر منها فقط وأن سعرها يتراوح بين 863 و1992 دولار أميركي. وتابع أن النموذج الأغلى ثمناً مزوّد بدواليب مضادة للثقب وبواق من أشعة الشمس بدرجة 50 SPF.