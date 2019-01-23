يناير 23, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

وقفة نسائية احتجاجية أمام البرلمان للمطالبة بتعدّد الزّوجات

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فى :شؤون المرأة
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وقفة نسائية احتجاجية أمام البرلمان للمطالبة بتعدّد الزّوجات

أعلن مؤسس منتدى حريات ومواطنة في تونس فتحي الزغل، عن اعتزام مجموعة من النساء من مختلف الانتماءات الايديولوجية تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس المقبل من الحادية عشر صباحا أمام مقرّ مجلس نوّاب الشعب، موضحا أن الوقفة تأتي للمطالبة بمراجعة مجلّة الأحوال الشخصيّة عبر إقرار تعدّد الزّوجات.

ووصف الزغل في تصريحات ‘الوقفة النسائية بـ”العفوية”، مؤكّدا ‘أنّها غير مؤطرة من أية جهة سياسية أو جمعياتية’.

وأضاف أن ‘النّسوة اللّواتي ستُشاركن في الوقفة نسّقن فيما بينهنّ عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” وأنّ” أغلبهنّ عبّرن له عن امتعاضهنّ من عدم إقرار تونس قانون تعدّد الزوجات في ظل استفحال ظاهرة العنوسة”.

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