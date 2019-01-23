وقفة نسائية احتجاجية أمام البرلمان للمطالبة بتعدّد الزّوجات

أعلن مؤسس منتدى حريات ومواطنة في تونس فتحي الزغل، عن اعتزام مجموعة من النساء من مختلف الانتماءات الايديولوجية تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس المقبل من الحادية عشر صباحا أمام مقرّ مجلس نوّاب الشعب، موضحا أن الوقفة تأتي للمطالبة بمراجعة مجلّة الأحوال الشخصيّة عبر إقرار تعدّد الزّوجات.

ووصف الزغل في تصريحات ‘الوقفة النسائية بـ”العفوية”، مؤكّدا ‘أنّها غير مؤطرة من أية جهة سياسية أو جمعياتية’.

وأضاف أن ‘النّسوة اللّواتي ستُشاركن في الوقفة نسّقن فيما بينهنّ عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” وأنّ” أغلبهنّ عبّرن له عن امتعاضهنّ من عدم إقرار تونس قانون تعدّد الزوجات في ظل استفحال ظاهرة العنوسة”.