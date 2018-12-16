وفاة مغنية الجاز العالمية نانسي ويلسون

توفيت نجمة الجاز الشهيرة، نانسي ويلسون، عن عمر يناهز 81 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، في حين أكد مدير أعمالها الخبر.

ورحلت النجمة الأمريكية بعد أن حازت مجموعة واسعة من الجوائز الدولية، في مقدمتها “Grammy Award”، وتألق فنها لأكثر من خمسين عاما.

وتوفيت ويلسون في منزلها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، الخبر الذي أشاع الحزن في قلوب الملايين من عشاقها، ممن أحبوا أسلوبها المميز في موسيقى الجاز.

ودخلت النجمة دائرة الشهرة لأول مرة في عام 1960، عندما غنت “Guess Who I Saw Today”، لتفوز في عام 1964 بأول جائزة “Grammy”، كأفضل نجم صاعد.

وفي العام نفسه، فاجأت ويلسون جمهورها بثاني أغنية لها، حملت اسم “How Glad I Am”، لتنطلق بسرعة نحو الشهرة العالمية وتسجل أكثر من 50 ألبوما أسطوريا في 5 عقود متلاحقة من مسيرتها الفنية. وفي عام 1999، التحقت بكل من “Big Band” و”Jazz Hall of Fame”.

وفي المحصلة، حازت النجمة 3 جوائز “Grammy” خلال مسيرتها الطويلة، في حين عرف عنها نضالها ودعمها لحركات “الحقوق المدنية” في الولايات المتحدة.