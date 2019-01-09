وفاة المخرجة اللبنانية جوسلين صعب

غيب الموت المخرجة اللبنانية جوسلين صعب مساء الاثنين، عن عمر ناهز 71 عاما بعد صراع مع مرض عضال رافقها في آخر سنواتها بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتوفيت صعب في أحد مستشفيات باريس، حيث أقامت لسنوات عديدة وحصلت على الجنسية الفرنسية.

ارتبط اسم صعب بأفلام الحروب والوثائقيات المصورة التي عكست شخصيتها كصحفية وكاتبة سيناريو ومصورة فوتوغرافية.

عملت كمراسلة إخبارية لمحطات تلفزيونية أوروبية حيث قامت بتغطية حرب أكتوبر 1973 وأنجزت أفلاما وثائقية عدة عن هذه الحرب، وعن كردستان، وحرب العراق وإيران، والجولان، ولبنان.

من أبرز أعمالها السينمائية (جنوب لبنان.. قصة قرية تحت الحصار) و(رسالة من بيروت) و(بيروت مدينتي) و(مصر، مدينة الموتى) و(كان يا ما كان، بيروت) و(غزل البنات 2) الذي يعد شريطها الأول في السينما الروائية.

قدمت صعب في (غزل البنات 2) قصة حب جمعت الشابة هالة التي تهرب من محيطها عبر الأفلام المصرية والفنان كريم الذي يعيش بعزلة داخل شقته في ما كان يعرف بيروت الغربية خوفا من الحرب.

يضم سجل صعب أفلاما روائية منها (حياة معلقة) و(شو عم بصير) و(دنيا) بمشاركة حنان ترك ومحمد منير. وأثار الفيلم الذي انجز عام 2005 ضجة وحاز على جوائز وإشادة بمهرجانات قرطاج وميلان وصندانس ومونتريال.