يناير 12, 2019

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

وفاة إحدى أشهر مذيعات الـ “BBC”

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فى :شؤون المرأة
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وفاة إحدى أشهر مذيعات الـ “BBC”

توفيت مذيعة قناة الـ “BBC” البريطانية، ديانا أوكسبيري، في مدينة مانشستر عن عمر ناهز 51 عاما، عقب مرض مفاجئ أصابها مؤخرا.

واشتهرت أوكسبيري لأول مرة عندما بدأت تعمل كمذيعة راديو عبر إذاعة “Radio 1″، التابعة لهيئة الـ “BBC”، إلى جانب الإعلاميين الشهيرين، سيمون مايو وستيف رايت.
وبعد تخصصها في علم الأرصاد الجوية، أصبحت أوكسبيري في عام 1994، مقدمة النشرات الجوية في قسم “North West” من “BBC”، وبعدها مقدمة برنامج “North West Current Affairs”.

تزوجت أوكسبيري من زميلها المصور، إيان هيندل، وأنجبت منه طفلين، في حين التقته أول مرة في مدينة مانشستر عندما كانت تتحضر للمشاركة في برنامج تلفزيوني صباحي، هو “The 8:15 From Manchester”.

وتحدث زملاء الإعلامية الراحلة عن موهبتها المهنية وعن خفة ظلها ومدى حبها للحياة، كما عبروا عن صدمتهم الكبيرة لسماع هذا الخبر المفجع.

المصدر: BBC News

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