وعكة صحية تدخل هيفا وهبي المستشفى.. والفنانة تعتذر

نشرت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اعتذرت فيها عن عدم مشاركتها في أي نشاط فني خلال عيد الفطر بسبب تعرضها لوعكة صحية.

وكتبت هيفا في التغريدة: ” #عيد_مبارك ، ينعاد على الجميع. أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فني أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحية أتعرض لها منذ أكثر من شهر . خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريباً. الحمد لله على كل شيء”.

وكانت المعلومات قد تضاربت حول نقل الفنانة اللبنانية منذ ساعات إلى المستشفى في العاصمة اللبنانية بيروت إثر تعرضها لوعكة صحية، لتأتي التغريدة وتؤكد خبر مرضها.