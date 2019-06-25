وظيفة جديدة لأنجيلينا جولي… كما لم تروها من قبل!

ستضيف الممثلة الأميركية أنجلينا جولي وظيفة جديدة إلى سيرتها الذاتية وهي محرّرة في مجلّة تايم الأميركية.

وأعلنت المجلة الشهيرة يوم الأربعاء الفائت أنّ الممثلة البالغة من العمر 43 عاماً ستكتب مقالاً مرّة في الشهر، يُركّز على مواضيع مهمّة مثل التشريد القصري، النزاعات وحقوق الإنسان.

ونُشر أول مقالٍ لجولي عبر منصّة تايم الإلكترونية بعنوان “أنجلينا جولي: ما الذي ندين به للاجئين”، تزامناً مع اليوم العالمي للاجئين وسيُنشر المقال في عدد المجلة الصادر في 1 تموز.

وجاء في مقال جولي الأول: “الجميع يستحق الكرامة والمعاملة العادلة، علينا أن نوضح الفرق بين الإثنين. وفق القانون الدولي، أن نُساعد اللاجئين ليس خياراً بل هو الواجب”.

وقال ادوارد فلسينثال، رئيس التحرير والرئيس التنفيذي في مجلّة تايم، إنّ كتابات جولي ستعكس عملها طيلة 18 عاماً في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

يُذكر أنّ أنجلينا جولي أصبحت سفيرة للنوايا الحسنة في الأمم المتحدة في العام 2001، وفي العام 2010 أصبحت مبعوثة خاصة في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث أجرت أكثر من 60 مهمة ميدانية إلى مخيمات اللاجئين.