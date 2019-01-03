وصفات منزلية لتقشير الوجه في الشتاء

تقشير الوجه في الشتاء، لا يقلّ أهمية عن تقشير الوجه في الصيف. فالعناصر الملوِّثة تحيط بالبشرة طوال أيام السنة. لذلك، من الضروري الاستمرار في تقشير الوجه في الشتاء تمامًا كما في الصيف. ففي الشتاء، تصبح البشرة معرّضة للجفاف، والتجعّد، وصولًا إلى الإحمرار.



أما إذا كنتِ تسألين عن وصفات طبيعية لـتقشير الوجه، فيسرّنا أن نطلعكِ على الآتي:

قبل البدء بتطبيق أيّ من الوصفات، لا بدّ من التذكير بضرورة عدم الضغط بقسوة على البشرة، منعًا لأي جفاف، أو ضرر قد يلحق بالبشرة.

الوصفة الأولى: زيت جوز الهند، وعصير الليمون الحامض، وصودا الخبز

يساعد صودا الخبز وعصير الليمون في تقشير البشرة وتنظيفها، بينما يساعد زيت جوز الهند في الحفاظ على ترطيب الجلد بالعمق، وتغليف البشرة بطبقة تشبه الشمع تساعد في منع احمرارها أثناء التقشير. يُنصَح بتطبيق هذه الوصفة مرتين في الأسبوع لا أكثر.

طريقة التحضير:

امزجي 3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند، مع ملعقة من عصير الليمون الحامض الطازج، وملعقة كبيرة من صودا الخبز. طبّقي المزيج على بشرة وجهكِ بيدَيْن نظيفَتيْن، ثم اتركيه مدة دقيقة إلى دقيقتَيْن قبل غسله برفق باستخدام قطعة قماش وماء فاتر.

الوصفة الثانية: مقشر العسل، وخل التفاح، وملح البحر

العسل يشكّل مكوّنًا طبيعيًّا مفيدًا للبشرة. إذ يعمل العسل على تعزيز ليونة البشرة وترطيبها، هذا ما دفع بالشركات العالمية إلى البدء باستخدام العسل في مستحضرات العناية بالبشرة.

كذلك، إنّ العسل الخام تحديدًا، يحتوي على خصائص مضادة للجراثيم. يمكن أن تساعد السكريات الطبيعية الموجودة في العسل أيضًا في التقشير والجفاف.

أما خل التفاح وملح البحر فيخترقان البشرة، إنّما من دون إلحاق أيّ ضرر بها. فيزيلان طبقة الخلايا الميتة من دون أن يتسبّبا بجفاف البشرة.

يُنصَح بتطبيق هذا العلاج مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع، شرط عدم استخدامه يومين متتاليَيْن.

طريقة التحضير:

ابدئي بمزج 3 ملاعق كبيرة من العسل الخام مع ملعقة صغيرة من خل التفاح وملعقة كبيرة من ملح البحر (وليس الملح الناعم المعالج باليود). ضعي المقشّر على وجهكِ بيدين نظيفتَيْن واتركيه مدة دقيقة إلى دقيقتَيْن، قبل غسله برفق باستخدام قطعة قماش وماء فاتر.